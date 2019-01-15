Bakan Beuth’a ‘NSU 2.0’ baskısı
Hessen’de aşırı sağla bağlantılı olan bir polis memurunun, bazı bilgileri ‘Aryas’ adlı neonazi örgütünün kadın üyesine verdiğini kamuoyundan gizlemekle suçlanan Eyalet İçişleri Bakanı Peter Beuth’un koltuğu tehlikeye girdi. Muhalefet, perşembe günü yapılacak olağanüstü toplantı öncesi Bakan Beuth’dan bilgi istedi.
FRANKFURTLU avukat Seda Başay Yıldız’a ‘NSU 2.0’ imzasılı ikinci tehdit mektubu, polis teşkilatı içindeki aşırı sağcı ağın sanılandan çok daha büyük olduğu şüphesini güçlendirdi. Hessen Eyalet Meclisi İçişleri Komisyonu konuyla ilgili perşembe günü olağanüstü toplanıyor. Seçimlerden sonra CDU ile Yeşiller arasında kurulan yeni hükümet ve eyalet meclisi cuma günü yemin ederek resmen göreve başlayacak. Ancak yeni meclisin göreve başlamasından kısa bir süre önce ortaya çıkan aşırı sağ polis skandalı, Eyalet İçişleri Bakanı Peter Beuth’un bakan olarak geleceğini tehlikeye soktu.
KAMUOYUNDAN GİZLEDİ Mİ?
NSU davasının müdahil avukatlarından Seda Başay Yıldız’a gönderilen tehdit mektuplarının arkasında polis teşkilatındaki aşırı sağ ağdan şüphe ediliyor. Olayla ilgili 6 polis memuru görevden alındı ve haklarında soruşturma yürüyor. Şüpheli polis memurlarının resmi bilgisayarlarında, Hitler resimlerinin olduğu ve ırkçı paylaşımlarda bulundukları saptandı. Bu olayın ardından Doğu Hessen’deki polis teşkilatında bir polis memurunun ‘Aryas’ adlı neonazi örgütünün kadın militanlarından Martina H.’ye gizli polis bilgilerini sızdırdığı ortaya çıktı. Hessen Eyalet İçişleri Bakanı Peter Beuth, bu olayı kamuoyundan gizlemekle suçlanıyor. Eğer Beuth’un gizlediği kanıtlanırsa, bakanlık görevinde kalması çok zor görünüyor.
MUHALEFET AÇIKLAMA İSTEDİ
Hessen Eyalet Meclisi’ndeki muhalefet partileri SPD, Sol Parti ve FDP, İçişleri Bakanı Beuth’dan komisyon toplantısı öncesi açıklama istedi. SPD iç politika sözcülerinden Nancy Faeser, olayın hiç şüpheye yer vermeyecek biçimde aydınlığa kavuşturulmasını talep etti. Faeser, “Eğer şüphe doğru çıkarsa, bu ülkenin güvenlik birimlerine duyulan güveni felaket sarsar” dedi. Sol Parti iç politika sözcüsü Hermann Schaus da Bakan Beuth’u olağanüstü toplantı öncesi kendilerini bilgilendirmeye çağırdı.
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