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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN - Fotoğraf: Facebook
15.01.2019 - 12:47, Son Güncelleme:

Bakan Beuth’a ‘NSU 2.0’ baskısı

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Bakan Beuth’a ‘NSU 2.0’ baskısı

Hessen’de aşırı sağla bağlantılı olan bir polis memurunun, bazı bilgileri ‘Aryas’ adlı neonazi örgütünün kadın üyesine verdiğini kamuoyundan gizlemekle suçlanan Eyalet İçişleri Bakanı Peter Beuth’un koltuğu tehlikeye girdi. Muhalefet, perşembe günü yapılacak olağanüstü toplantı öncesi Bakan Beuth’dan bilgi istedi.

FRANKFURTLU avukat Seda Başay Yıldız’a ‘NSU 2.0’ imzasılı ikinci tehdit mektubu, polis teşkilatı içindeki aşırı sağcı ağın sanılandan çok daha büyük olduğu şüphesini güçlendirdi. Hessen Eyalet Meclisi İçişleri Komisyonu konuyla ilgili perşembe günü olağanüstü toplanıyor. Seçimlerden sonra CDU ile Yeşiller arasında kurulan yeni hükümet ve eyalet meclisi cuma günü yemin ederek resmen göreve başlayacak. Ancak yeni meclisin göreve başlamasından kısa bir süre önce ortaya çıkan aşırı sağ polis skandalı, Eyalet İçişleri Bakanı Peter Beuth’un bakan olarak geleceğini tehlikeye soktu.

KAMUOYUNDAN GİZLEDİ Mİ?
NSU davasının müdahil avukatlarından Seda Başay Yıldız’a gönderilen tehdit mektuplarının arkasında polis teşkilatındaki aşırı sağ ağdan şüphe ediliyor. Olayla ilgili 6 polis memuru görevden alındı ve haklarında soruşturma yürüyor. Şüpheli polis memurlarının resmi bilgisayarlarında, Hitler resimlerinin olduğu ve ırkçı paylaşımlarda bulundukları saptandı. Bu olayın ardından Doğu Hessen’deki polis teşkilatında bir polis memurunun ‘Aryas’ adlı neonazi örgütünün kadın militanlarından Martina H.’ye gizli polis bilgilerini sızdırdığı ortaya çıktı. Hessen Eyalet İçişleri Bakanı Peter Beuth, bu olayı kamuoyundan gizlemekle suçlanıyor. Eğer Beuth’un gizlediği kanıtlanırsa, bakanlık görevinde kalması çok zor görünüyor.

MUHALEFET AÇIKLAMA İSTEDİ
Hessen Eyalet Meclisi’ndeki muhalefet partileri SPD, Sol Parti ve FDP, İçişleri Bakanı Beuth’dan komisyon toplantısı öncesi açıklama istedi. SPD iç politika sözcülerinden Nancy Faeser, olayın hiç şüpheye yer vermeyecek biçimde aydınlığa kavuşturulmasını talep etti. Faeser, “Eğer şüphe doğru çıkarsa, bu ülkenin güvenlik birimlerine duyulan güveni felaket sarsar” dedi. Sol Parti iç politika sözcüsü Hermann Schaus da Bakan Beuth’u olağanüstü toplantı öncesi kendilerini bilgilendirmeye çağırdı.

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