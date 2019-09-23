Babasını domuz sanıp öldürdü
İtalya’da yaban domuzu avına çıkan 55 yaşındaki Martino Gaudiosopolis, 34 yaşındaki oğlu tarafından domuz sanılarak vuruldu. Gaudioso hayatını kaybetti.
İTALYA’DA baba ve oğul, ülkenin güneyindeki Salerno bölgesinde bulunan Postiglione kasabası yakınlarında, sık çalılık bulunan bir alanda yaban domuzu avına çıktı. 34 yaşındaki adam çalılıklarda bir gölge ve kıpırtı görünce ateş açtı. Babasını vurduğunu anladığında ise vakit geçirmeden acil durum görevlilerini aradı.
Ancak doktorlar, 55 yaşındaki Martino Gaudioso’yu kurtarmayı başaramadı. İtayan Hayvanları ve Çevreyi Savunma Birliği Başkanı, ülkenin “Vahşi Batı” haline geldiğini belirtti.
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