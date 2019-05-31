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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
31.05.2019 - 14:05, Son Güncelleme:

AY YILDIZ’LA sevdiklerinizle ‘sürekli’ irtibatta kalın!

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AY YILDIZ’LA sevdiklerinizle ‘sürekli’ irtibatta kalın!

AY YILDIZ, müşterilerinin giderek artan mobil veri kullanımı ihtiyaçlarına karşılık veriyor. 1 Haziran’dan itibaren Prepaid opsiyonlarının veri hacmini aynı fiyatta kalmak üzere sürekli olarak yükseltiyor. Böylelikle AY YILDIZ müşterileri, internette daha fazla sörf yapma, video izleme ya da mesaj kullanarak Almanya ile Türkiye’deki aileleri ve arkadaşlarıyla veri tüketimlerine dikkat etmeden irtibatta kalma imkanına kavuşuyorlar.

HAZİRAN ayından itibaren aystar Smart-Tarif opsiyonlarının dahil hizmetleri ve İnternet Flat opsiyonları sürekli olarak daha da iyileştiriliyor. Smart S-Opsiyonu’nun (9.99 Euro) veri hacmi bugüne kadar geçerli olan 1.5 GB’dan 2 GB’a yükseltiliyor. Smart M Opsiyonu (14.99 Euro) bugüne kadar geçerli olan 3 GB’ın yerine 4 GB’lık veri hacmi kullanıma sunuyor. Smart L-Opsiyonu‘da (19.99 Euro) 1 GB daha fazla olmak üzere, bugüne kadar sunulan 4 GB’lık veri hacmi yerine 5 GB’lık kullanım imkanı sunuyor. Diğer bütün dahil hizmetler aynen kalıyor.

HER ŞEY DAHİL PAKET’
aystar Smart-Opsiyonları ile AY YILDIZ müşterileri, ‘Her Şey Dahil Paketler’den faydalanıyorlar: Kullanıcılar, geniş veri paketlerinin yanı sıra bundan sonra da Almanya içindeki telefon görüşmeleri için Allnet-Flat’ler ve Almanya’dan Türkiye’deki cep telefonu şebekeleriyle sabit hatlara yapacakları aramalar için dahil hizmetlerden faydalanabilecekler. Tarife opsiyonlarının bütün hizmetleri Almanya dışındaki diğer AB ülkelerinde de geçerli.

İNTERNET FLAT XL’IN VERİ HACMİ 7.5 GB YÜKSELİYOR
Sadece mobil olarak veri kullanmak isteyenler için, şimdi Internet Flat-Opsiyonları ile veri tarifesinden çok daha fazla faydalanabiliyor. İnternet Flat M‘in (9.99 Euro) veri hacmi 2 GB’dan 2.5 GB’a yükseltiliyor. Internet Flat L’ın (14.99 Euro) veri hacmi 3.5 GB’dan 5 GB’a yükseltiliyor. Internet Flat XL‘ın (19.99 Euro) veri hacmi de bugüne kadar geçerli olan 5.5 GB’dan 7.5 GB’a yükseliyor. Internet Flat XXL‘ın (29.99 Euro) veri hacmi ücretsiz olarak 3 GB daha artırılarak 11 GB’dan 14 GB’a çıkarılıyor. Bütün Flat’ler kolayca ücretsiz sipariş hattı 11 55 ya da AY YILDIZ App üzerinden sipariş edilebiliyor.

ONLINE OLARAK DA TEMİN EDİLEBİLİYOR
Belirtilen bütün Smart ve İnternet Flat opsiyonlarının her biri 28 gün için geçerli. Müşteriler, Telefónica Almanya’nın cep telefonu şebekesini LTE dahil olmak üzere kullanıyorlar ve böylelikle Voice over LTE (VoLTE) teknolojisi sayesinde yüksek ses kalitesinde görüşme yapabiliyorlar. AY YILDIZ Tarifeleri, uzman kuruluşlardan, cep telefonu hizmet sunucusunun satış ortaklarından ve online olarak temin edilebiliyor.

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