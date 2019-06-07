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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
07.06.2019 - 11:47, Son Güncelleme:

Avusturyalı Türkler yeni parti kurdu: SÖZ, siyasi hayatına başladı

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Avusturyalı Türkler yeni parti kurdu: SÖZ, siyasi hayatına başladı

Avusturyalı Türklerin kurduğu Geleceğin Sosyal Avusturyası (Soziales Österreichs der Zukunft - SÖZ) adlı parti, üç siyasi oluşumun birleşmesiyle kuruldu. Avusturya’da sosyal demokrat değerlerin giderek gündemdem silindiğine dikkati çeken SÖZ Genel Başkanı Hakan Gördü, birlikte yaşamı tehdit eden aşırı sağla mücadele edeceklerini söyledi.

AVUSTURYA’da Türk kökenli Avusturyalıların faaliyet gösterdiği Gemeinsam für Wien (Viyana için Birlik), Neue Bewegung für Österreich Wien (Avusturya için Yeni Hareket Viyana) ve Bewegung Mehr Österreich (Güçlü Avusturya Hareketi) oluşumlarının birleşmesiyle oluşan SÖZ Partisi, ülkede siyasetin merkezine taşınan yıkıcı aşırı sağ söylemle mücadele başta olmak üzere mevcut siyasi partilerde temsil edilmediği düşünülen çeşitli sosyal sınıflara ait grupların sesi olmayı hedefliyor.
Viyana’da düzenlenen basın toplantısıyla tanıtılan SÖZ Partisi’nin Genel Başkanı Hakan Gördü, partinin kuruluş süreci ve hedeflerini anlattı. Gördü, partinin ülkede çeşitli alanlarda faaliyet gösteren “ilerici siyasi oluşumların” bir araya gelmesiyle kurulduğunu belirterek, hedeflerinin öncelikli olarak 2020’de yapılacak Viyana Belediyesi seçimlerine katılmak olduğunu ancak ulusal çapta yapılacak seçimlere de katılmayı planladıklarını söyledi.

Avusturyalı Türkler yeni parti kurdu: SÖZ, siyasi hayatına başladı

GÖÇMEN DEĞİL, AVUSTURYALIYIZ
Partinin aşırıcılıkla mücadele başta olmak üzere ülkenin temel sorunlarına yapıcı çözümler bulmak için kurulduğunu ifade eden Gördü, “Aşırı sağ unsurlar karşıtı bir çalışma ortaya koyacağız. Avusturya’da aşırı sağcı politikalar yalnız bilinen siyasi partiler tarafından değil, diğer siyasi parti ve yapılar tarafından da güdülüyor. Bununla beraber sosyal demokrat değerlerin siyasi gündemden silindiğini gözlemliyoruz. Bu durum siyasi arenada bir boşluğa yol açtı. Siyaseten temsil edilme beklentisi içinde olan birçok kişi ya da grup ne yazık ki gerektiği şekilde temsil edilmiyor. Bu nedenle temsil edilmeyen grupları temsil etmek amacıyla yapıcı bir siyasi hareket olarak bu yola çıktık” dedi.
Gördü, çeşitli medya kuruluşlarının partilerini bilinçli bir şekilde “göçmen partisi” olarak nitelendirdiğine dikkati çekerek, “Biz göçmen partisi değiliz. Göçmen değiliz. Bizler burada doğduk ve Avusturyalıyız” dedi.

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