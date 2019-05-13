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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
13.05.2019 - 19:29, Son Güncelleme:

Avusturya’dan ‘Mültecilere 10 emir’

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Avusturya’dan ‘Mültecilere 10 emir’

Avusturya’da Aşağı Avusturya Eyaleti, mültecilere yönelik, “Avusturya’ya karşı minnet duygusu içinde yaşamalısın” gibi maddelerin bulunduğu düzenlemeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.

AŞAĞI Avusturya Eyaleti’nin iltica konularından sorumlu bakanı ve aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) mensubu Gottfried Waldhäusl, basına yaptığı açıklamada, mültecilere yönelik hayata geçmesi planlanan yeni uygulamalarını anlattı. Waldhäusl, yeni düzenlemeler arasında, ‘Mültecilere 10 Emir’ başlıklı, ülkeye iltica eden kişilerin uyması gereken 10 maddenin de yürürlüğe sokulacağını söyledi. Söz konusu 10 maddenin, “Almanca konuşmayı öğrenmelisin”, “Avusturya yasalarına uymalısın”, “Sorunları şiddete başvurmadan çözmelisin” ve “Avusturya’ya karşı minnet duygusu içinde yaşamalısın” gibi başlıklardan oluştuğunu belirten Waldhäusl, mültecilerin bu 10 maddelik uygulamanın altına imza atmaları gerektiğini dile getirdi.

MİNNETTAR OLMALARINI BEKLİYORUZ
Waldhäusl, uygulamanın Aşağı Avusturya’daki mültecilere yönelik en kısa sürede hayata geçirileceğini ifade ederek, söz konusu 10 maddeye uyulmaması durumunda herhangi bir cezai işlemin yapılmayacağını aktardı. Yeni düzenlemedeki bazı maddelerin insan onurunu aşağılayıcı olduğu yönündeki eleştirilere de yanıt veren Waldhäusl, “Biz bu insanlara neye ihtiyaç duyuyorlarsa veriyoruz. Bu neden bir nebze minnettar olmalarını bekliyoruz” diye konuştu.

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