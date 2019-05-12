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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
12.05.2019 - 10:50, Son Güncelleme:

Avusturya’da Türk Operası öncesi Osmanlı sergisi

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Avusturya’da Türk Operası öncesi Osmanlı sergisi

Avusturya’nın Grein kentindeki ülkenin en eski tiyatrosunda, Viyana Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) katkılarıyla Osmanlı dönemine ait müzik aletleri ve kıyafet ve aksesuarlardan oluşan sergi açıldı.

ALMANCA konuşulan ülkelerin en eski tiyatrosu olarak kabul edilen ve 1791’den bu yana aktif şekilde kullanılan Grein Şehir Tiyatrosu’nun sergi salonunda, mehteran takımına ait çeşitli çalgı aletlerinin yanı sıra Osmanlı kıyafetleri ve aksesuarların yer aldığı sergi açıldı. Serginin açılışında konuşan küratör Dr. Klaus M. Pollheimer, Tuna Nehri’ne kıyısı olan çeşitli ülkelerin çok sayıda kentinin yaklaşık 25 yıldır düzenli olarak yaptığı Tuna Opera Festivali’nin bu yılki programında tiyatrolarında ünlü Avusturyalı besteci Joseph Haydn’ın Türk Operası’nı sahneleyeceklerini söyledi.

Avusturya’da Türk Operası öncesi Osmanlı sergisi

TOPLUMLARI KÜLTÜR YAKINLAŞTIRIR
Pollheimer, 18. yüzyılın başlarında bestelen eserin sahnelenmesi öncesinde Grein kenti sakinlerini, eserde anlatılan Osmanlı dönemine ait kıyafet, çalgı ve aksesuarlarla buluşturmak istediklerini dile getirdi.
Kültürün toplum ve ülkeleri yakınlaştırmakta önemli bir rol oynadığını anlatan Pollheimer, “Geçmişte çatışmayı, ayrışmayı simgeleyen birçok unsur bugün birlikteliğe ve beraberliğe hizmet ediyor. Geçmişte iki ülke arasında yaşanan çatışmaların sembolleri bugün iki kültürün daha iyi anlaşılması için bizleri bir araya getiriyor” diye konuştu.

Avusturya’da Türk Operası öncesi Osmanlı sergisi

TÜRK OPERASI, BİR AŞK HİKAYESİ
Viyana YEE Müdür Vekili Halil İbrahim Doğan da enstitü olarak ülkenin en eski tiyatrosunda Osmanlı’ya ait unsurların sergilenmesine katkı sağlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Avusturyalı bestecinin eserinde 18. yüzyılda Osmanlıda yaşanan bir aşk hikayesini anlattığını söyleyen Doğan, kurum olarak o döneme ait sultan serpuşları, yeniçeri kıyafetleri ve müzik aletlerini temin ederek Avusturyalı sanatseverlerle buluşturduklarına işaret etti. Tarihi tiyatroda, klasik müzik dinletisinin ardından ardından davetliler, sergilenen Osmanlı dönemine ait eserleri yakından inceledi.

Avusturya’da Türk Operası öncesi Osmanlı sergisi

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