Avusturya’da mülteciler açlık grevine başladı
Avusturya’nın Trol eyaletine bağlı Kufstein kasabasındaki mülteci merkezinde aralarında 14 yaşındaki bir kız çocuğunun da bulunduğu 15 ilticacı, sığınma talepleri reddedildiği için açlık grevine başladı. Avusturya İçişleri Bakanlığı, grevin ret kararını değiştirmeyeceğini açıkladı.
AVUSTURYA Devlet Televizyonu ORF’nin haberine göre, aralarında 14 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu 15 mülteci açlık grevine başladı. Mültecilerin yaklaşık 48 saattir yemek yemeyi reddettikleri belirtilirken, başvurularının yeniden gözden geçirilmesi ve sınır dışı edilmemek için bu yola başvurdukları kaydedildi.
İÇİŞLERİ: GREV, RET KARARINI DEĞİŞTİRMEYECEK
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, aşırı sağcı hükümet tarafından ‘geri gönderme merkezi’ olarak da adlandırılan mülteci yerleşkesinde bütün standartların yerine getirildiği, ilticacılarla diyalog kurulmaya çalışıldığı bildirildi. Açlık grevinin yapıldığı mülteci merkezinde iltica başvurusu reddedilmiş 40 mültecinin bulunduğu, grevin ret kararını değiştirmeyeceği duyuruldu.
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