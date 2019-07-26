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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
26.07.2019 - 13:52, Son Güncelleme:

Avusturya ile Almanya arasında otoban kavgası

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Avusturya ile Almanya arasında otoban kavgası

Avusturya ile Almanya’nın Bavyera Eyaleti arasında bir süredir otoban kavgası yaşanıyor. Avusturya, Münih-İnnsbruck arasındaki Brenner otobanında trafiğin tıkanması sonucu araçların hafta sonu otobandan karayoluna çıkmasını yasakladı. Gerekçe, trafik yoğunluğunun köylere yönelmesini önlemek.

AVUSTURYA buna ek olarak, aynı otoban üzerinde saatte 300 TIR geçişine izin veriyor. Bu uygulama ise Bavyera otobanında trafiğin tıkanmasına yol açıyor. Avusturya’nın Tirol Eyalet Başbakanı Günther Platter, Brenner otobanından geçen yıl 2.5 milyon TIR’ın geçtiğini ve bu kadar yükü kaldıramadıklarını söyledi. Soruna çözüm bulmak için Almanya Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer, Tirol Eyalet Başbakanı Platter, Avusturya Ulaştırma Bakanı Andreas Reichhardt, Bavyera Eyalet Ulaştırma Bakanı Hans Reichhardt Berlin’de bir araya geldi ve taraflar 10 maddelik bir plan üzerinde anlaştı.

Avusturya ile Almanya arasında otoban kavgası
İKİ EYALET TATİLE GİRİYOR
Ancak Avusturya’nın hafta sonları Brenner otobanından çıkış yasağı ve belirli sayıda TIR’a geçiş izni uygulaması, eylül ayı ortasına kadar devam edecek. Platter, bu acil uygulamanın devamına ihtiyaçları olduğunu söyledi. Taraflar, TIR trafiğini 2020 yılından itibaren ağırlıklı olarak demiryoluna kaydırma konusunda anlaştı. Brenner koridorunda otoban ücreti artırılarak TIR’ların bu güzergâhı yük treniyle geçmesi özendirilecek.
Hafta sonu Bavyera ve Baden Württemberg eyaletlerinde okulların yaz tatiline girmesiyle trafiğin tamamen felç olmasından korkuluyor.

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