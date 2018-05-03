Avusturya dışındaki çocuğa yapılan yardım kesilecek
Avusturya, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden gelen işçilerin bu ülke dışında yaşayan çocuklarına yönelik yapılan yardımlarda yeni bir düzenleme hayata geçirerek, ‘aile yardımı’ adı altındaki sosyal yardımları kısıtlayacak.
Kadın, Aile ve Gençlik Bakanı Juliane Bogner-Strauss, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ülkede çalışan AB vatandaşlarının, Avusturya dışında yaşayan çocuklarına yönelik sosyal yardımlarda düzenleme yapılmasının kararlaştırıldığını bildirdi. Strauss, aile yardımı olarak bilinen sosyal yardımın aylık gelir ya da sigorta kapsamında olmadığını belirterek, üye ülkelerin durumuna göre yardımlarda kısıtlama yapılacağını kaydetti.
Yurt dışında yaşayan çocuklar için yıllık 273 milyon euro ödeme yapıldığını dile getiren Strauss, “Bu düzenleme ile yıllık harcamalar yaklaşık 100 milyon euro azalacak. Bu miktarı Avusturya’da çocuklarımızın sosyal giderleri için kullanacağız” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Norbert Hofer de yurt dışında yaşayan yaklaşık 132 bin çocuğa Avusturya’dan düzenli olarak yardım yapıldığını anımsatarak, düzenlemenin AB yasalarıyla uyumlu olduğunu ileri sürdü.
Avusturya dışında yaşayan çocuklara yapılan yardımların kısıtlanmasına yönelik düzenlemenin 2019’un başında hayata geçmesi bekleniyor.
NEOS: AB YASALARINA AYKIRI
Yeni Avusturya Partisi (NEOS) Avrupa Parlamentosu üyesi Angelika Mlinar, hükümetin AB Dönem Başkanlığı öncesi aldığı bu kararı, AB yasalarına aykırı ve popülist bir adım olarak nitelendirdi.
Mlinar, yürürlüğe sokulmak istenen yeni düzenleme ile AB’nin değer ve normlarının sorgulanmak istendiğinin altını çizerek, “Kalifiye eleman ihtiyacını AB üyesi ülkelerden karşılayan Avusturya gibi bir ülke, AB düşmanı düzenlemeyi yürürlüğe sokarak, kalifiye işçi sorununun üstesinden gelemez” dedi.
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