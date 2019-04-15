Avustralya ve Katar'dan teklifler var!
Bayern Münih ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Franck Ribery'e Avrupa dışından yoğun ilgi olduğu belirtildi.
Alman basınından Kicker'da yer alan habere göre; Avustralya'dan bir kulüp, 36 yaşındaki Fransız futbolcuya cazip bir teklif sundu.
Ayrıca, Katar Ligi takımlarından Al-Sadd'ın da Franck Ribery ile temasa geçtiği ve ilk teklifini sundukları kaydedildi.
Marsilya'dan 2007 yılında 30 milyon euroya Bayern Münih'e transfer olan Franck Ribery'nin, sezon sonu Bavyera ekibinden ayrılacağı açıklanmıştı.
Bayern Münih'te bu sezon 33 maça çıkan Fransız yıldız, 5 gol attı ve 4 asist yaptı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle