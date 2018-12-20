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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Deutsche Welle Türkçe / Fotoğraf: Arşiv
20.12.2018 - 14:18, Son Güncelleme:

Avukat Mustafa Kaplan: Daha önce de geliyordu ama bu bambaşka

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Avukat Mustafa Kaplan: Daha önce de geliyordu ama bu bambaşka

NSU müdahil avukatlarından Seda Başay Yıldız’la başlayan tehdit mektuplarından biri de avukat Mustafa Kaplan’a gönderilmişti. Komedyen Jan Böhmermann davasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsil eden Kaplan, mektupla ilgili ayrıntıları Deutsche Welle Türkçe’ye anlattı.

GEÇEN pazar günü sabah saat 06.00 sıralarında ‘Wehrmacht’ (Nazi Almanyası döneminde Alman ordusunun adı) adlı bir hesaptan e-posta aldığını belirten Kaplan, şunları söyledi: “E-Posta sadece bana değil, 8-10 meslektaşıma da gönderilmiş. Metinde Almanya’da yaşayan Türklere, Yahudilere ve yabancılara karşı şiddet uygulanacağı, çocuklarının kaçırılacağı ve tecavüz edileceği, öldürüleceği, evlerinin kundaklanacağı ve buna benzer çirkin, şiddet içerikli, agresif cümleler kullanılmış. Daha önce de hakaret dolu mektuplar gönderiliyordu. Ancak bu e-posta şiddet dolu ve içinde cinayetten, tecavüzden, kundaklamadan bahsedilen, bambaşka bir derecedeydi. Çeşitli sınırları aşan, agresif bir tondan bahsediyoruz. Bunu savcılığa bildirme ve bir suç duyurusunda bulunma noktasında kendimi borçlu hissettim.”

‘DİKKATLİ OLMAK GEREKİYOR’
“Bana gönderilen e-posta ile Frankfurt’ta gönderilen faks arasında bir bağlantı var mı, kişiler aynı mı ya da aynı düşüncenin mensupları mı bunu öğrenmek gerekiyor.
Hem Seda Hanım’a gönderilen faks hem de bana gönderilen e-postanın ‘NSU 2.0’ başlığını taşımaları bence bir tesadüf değil. Bunun bir anlamı var. Bunu yazanların, bu başlığı kullananların akıllarından bir şeyler geçiyor ki, bu ifadeyi kullanmayı seçtiler. Herhangi bir şekilde böyle bir örgüt var mıdır, yeraltında çalışıyor mu, yoksa yalnızca birkaç geri zekalı medyaya haber olmak için mi bu ismi kullandılar, bunu bilmiyoruz tabii. Ama dikkatli olmak gerekiyor. En azından bunun araştırılması gerekiyor. Bir bağlantı var mı, böyle bir örgüt var mı yok mu, bunu ancak polis ve savcılık araştırabilir. O yüzden elime geçen tüm e-postaları savcılığa veriyorum. Herhangi bir şekilde benim şahitliğim ve ifadem gerekiyorsa tabii ki gidip ifademi vereceğim.”

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