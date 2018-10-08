Avrupa’nın en pahalı ve en ucuz ülkeleri
30 Avrupa ülkesini kapsayan bir araştırma ile Avrupa’nın en pahalı ve en ucuz ülkeleri tespit edildi. Son 17 yılda fiyatların sadece yüzde 12.5 arttığı Bulgaristan Avrupa’nın en ucuz ülkesi oldu.
ALMANYA’nın pazar araştırma ve istatistik kurumu Statista’nın 30 Avrupa ülkesini kapsayan araştırması, Avrupa’nın en pahalı ve en ucuz ülkesini belirledi.
Günlük tüketim malları üzerinden yapılan araştırmada 2000 ile 2017 yılları arasındaki fiyat artışları yüzdelerle ortaya konuldu. Araştırmaya göre Avrupa’nın en pahalı ülkesi seçilen İzlanda’da pahalılık oranı yüzde 171 artarken fiyatlar 17 yılda yüzde 33.9 yükseldi. Pahalılıkta İzlanda’yı yüzde 165,9 oranı ile İsviçre takip etti. Ülkede fiyatlar son 17 yılda yüzde 29 oranında arttı.
EN UCUZ 5 ÜLKE
En pahalı üçüncü Avrupa ülkesi yüzde 151,9 oranı ile Norveç, dördüncü sırada yüzde 141 ile Danimarka, beşinci sırada yüzde 141 oranı ile Lüksemburg oldu.
En ucuz ülkelerin başında yüzde 44 ile Bulgaristan gelirken, ülkede son 17 yılda fiyatlar yüzde 12.5 oranında arttı. İkinci en ucuz ülke yüzde 48.4 ile Romanya, yüzde 53.2 oranı ile Polonya, yüzde 58,5 oranı ile Macaristan ve yüzde 60,2 oranı ile Litvanya en ucuz ülkelerin ilk beş sırasında yer aldı.
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