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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
19.04.2019 - 13:04, Son Güncelleme:

Avrupa kupalarına İngiliz takımları damga vurdu

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Avrupa kupalarına İngiliz takımları damga vurdu

UEFA organizasyonlarında 35 yıl sonra ilk kez 4 İngiliz takımı yarı finale kalmayı başardı. Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt, 39 yıl aradan sonra ilk kez yarı finale çıkma başarısını gösterdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde 4 yarı final bileti alan İngiliz takımları turnuvaya damga vurdu. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı kupasında Liverpool ve Tottenham Hotspur'un yarı finale kalmasının ardından dün de Avrupa Ligi'nde Londra takımları Arsenal ve Chelsea'nin son dört takım arasına kalmasıyla iki turnuvadaki 8 yarı final biletinin yarısı İngiliz ekiplerine gitti. İngiliz kulüpleri, UEFA organizasyonlarında 35 yıl aradan sonra ilk kez 4 takımla yarı finalde temsil edilecek. 1983-84 sezonunda da Liverpool, Tottenham Hotspur, Manchester United ve Nottingham Forest, yarı finale çıkmayı
başarmıştı.

İspanyol teknik adam Unai Emery yönetimindeki Arsenal, 24 yıl aradan sonra ilk kez iki sezon üst üste Avrupa kulvarında yarı finale yükseldi. Arsenal, geçen yıl da UEFA Avrupa Ligi'nde son dört takım arasına kalmış, İspanya'nın Atletico Madrid takımına elenmişti. Emery'nin kariyerinde üç UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu bulunuyor. 47 yaşındaki teknik adam, Sevilla'yı çalıştırdığı dönemde üst üste üç yıl kupada zafer yaşamıştı.

Alman temsilcisinin 39 yıllık özlemi
Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımı, 4-2 yenildiği maçın rövanşında Portekiz ekibi Benfica'yı 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Avrupa kupalarında 39 yıl aradan sonra yarı final bileti alan Eintracht Frankfurt, Chelsea ile eşleşti.

Avrupa kupalarına İngiliz takımları damga vurdu

 

 

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