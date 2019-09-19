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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: AFP, AP, Reuters
19.09.2019 - 13:21, Son Güncelleme:

Avrupa futbolunun yeni prensi

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Avrupa futbolunun yeni prensi

Kariyerinde çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında ‘hat-trick’ yapan 19 yaşındaki Erling Braut Haland, bu sezon takımı Red Bull Salzburg ile çıktığı 9 maçta 17 gol atarak futbolseverlerin ilgisini üzerine çekti. Norveç’in genç milli takımlarında gösterdiği performansla adını dünyaya duyuran Haland, Salzburg’da da kendisinden söz ettirmeye devam ediyor.

NORVEÇ’te Bryne Kulübü’nün altyapısında yetişen Haland, 2017’de Molde’ye gitti. Ocak ayında Molde’den Avusturya ekibi Salzburg’a transfer olan 19 yaşındaki golcü, lig, kupa ve Şampiyonlar Ligi’nde attığı gollerle genç yaşına rağmen takımını sırtında taşıyor. Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı ilk maçta 3 gol atan genç oyuncu, birçok rekora ortak oldu. Haland, Şampiyonlar Ligi’nde efsane futbolcular Raul ve Wayne Rooney’den sonra 1 maçta 3 gol atma başarısı gösteren en genç 3’üncü futbolcu oldu. Ayrıca ilk maçında ‘hat-trick’ yaparak bunu 15 yıldır başaran ilk genç oyuncu oldu. En son Wayne Rooney 2004 yılında çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında Fenerbahçe’ye 3 gol atmıştı. Takımının Genk’i 6-2 mağlup ettiği maçta, gollerini 2, 34 ve 45. dakikalarda atarak ilk yarıda ‘hat-trick’ yapan 1.91 metre boyundaki golcü, bunu başaran en genç futbolcu oldu.

Avrupa futbolunun yeni prensi

DOKUZ MAÇTA 17 GOL
Salzburg’u lig ve kupada da attığı gollerle galibiyete taşıyan Haland, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 9 maçta 17 gol attı. Avusturya Ligi’nin 7. haftasında 21 puanla namağlup lider olan Salzburg’da bütün maçlarda oynayan Haland, 11 gol atma başarısı gösterdi. Bu sezon takımıyla 1 kez kupa maçına çıkan genç oyuncu, ‘hat-trick’ yaptı. Ligde ağları 11 kez sarsan golcü oyuncu, gol krallığında da birinci sırada.

Avrupa futbolunun yeni prensi

‘ALTIN AYAKKABI’ ALDI
FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası’nda ülkesinin Honduras’ı 12-0 yendiği maçta 9 gol atan genç oyuncu, 1997’de Güney Kore’ye 6 gol atan Brezilyalı Adailton’un rekorunu ele geçirmişti. Bu turnuvada bir maçta en fazla gol atan oyuncu rekorunu kıran Haland, organizasyonun ‘Altın Ayakkabı’ ödülünü kazanmıştı.

Avrupa futbolunun yeni prensi

BABASI DA FUTBOLCU
Oğlu gibi Bryne Kulübü’nün altyapısında yetişen Alf-Inge Haland, kariyeri boyunca İngiliz ekipleri Nottingham Forest, Leeds United ve Manchester City takımlarında forma giydi. Norveç adına 34 milli maça çıkan baba Haland, 2003’TE yeşil sahalara veda etti.

DÜNYANIN EN İYİ FORVETLERİNDEN BİRİ OLACAK
Genk maçından sonra, basın mensuplarına yaptıkları açıklamalarda takım arkadaşları Haland için övgü dolu cümleler kurdu. Avusturyalı takım arkadaşı Maximilian Wöber, “O dünyanın en iyi forvetlerinden biri olacak, olağanüstü bir yetenek” ifadesini kullandı. Bir diğer takım arkadaşı Sırp Zlatko Junuzovic ise, “Yakaladığı gol serisi inanılmaz. Bazıları Avusturya Ligi’nin onun için kolay olduğunu söylüyordu, fakat o ‘hat-trick’lerini şimdi Şampiyonlar Ligi’ne taşıdı” dedi.

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