Audi 9 bin 500 çalışanıyla yollarını ayırıyor
Alman otomobil devi Audi yönetimi, sendikayla vardığı anlaşma gereği 2025 yılına kadar 9 bin 500 çalışanını işten atacak. İlk olarak 7 bin 500 işçisiyle yollarını ayıracak olan Audi kalan çalışanını kademeli olarak işten çıkaracak.
SENDİKAYLA uzlaşan Audi yönetimi, Ingolstadt ve Neckersulm kentindeki tesislerde işyerini koruyan 61 bin çalışanına ise 2025 yılına kadar iş garantisi verdi. Çıkışların, üretimde küçülmeye gidilmesinden kaynaklandığı belirtildi.
7 YILDA 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI
En fazla çıkışların beklendiği Neckersulm fabrikasında A4, A5, A6,A7, A8 ve R8 model otomobiller üretiliyor. Audi bu yıl 200 binden daha az sayıda otomobil üretip piyasaya sürdü. Audi’nin Almanya’daki yıllık kapasitesi ise yaklaşık 300 bin otomobili buluyor. 2015 yılında ortaya çıkan dizel skandalından en çok Audi olumsuz etkilendi. Sürekli kan kaybeden şirket, milyarlarca Euro zarara uğradı. Şirkette son yedi yılda altı yönetim kurulu başkanı değişti.
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