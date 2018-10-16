Audi 800 milyon euro ceza ödeyecek
Alman otomobil devi Volkswagen, savcılığın Audi için belirlediği 800 milyon euroluk cezayı ödeyeceğini duyurdu.
DİZEL motorlu araçların emisyon değerlerinde hile yapan Volkswagen, kendi grubuna bağlı buluna Audi’ye kesilen cezaya itirat etmeyeceğini açıkladı. Volkswagen, geçen yaz Braunscheig savcılığının hükmettiği 1 milyar euro cezayada itiraz etmemişti. Volkswagen, Porsche ve Audi’nin ortak ürettiği V6 ve V8 dizel motorlarının gaz ölçümlerinde manipülasyon yapıldığı iddiaları üzerine savcılık soruşturma başlatmıştı. Üç otomobil üreticisi hakkında devam eden başka soruşturmalar da bulunuyor. Uzmanlar Audi’nin bu miktarda bir cezayı ödemesinin şirketin mali hedeflerinde küçülmeye gitmek zorunda kalacağına işaret ediyor.
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