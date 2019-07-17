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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Göksel Divarcı
17.07.2019 - 10:34, Son Güncelleme:

Aubameyang, Mesut ile dalgasını geçti

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Aubameyang, Mesut ile dalgasını geçti

Arsenal, sezon öncesi hazırlıklarını Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) sürdürürken; Mesut Özil, yeni imajıyla dikkat çekti. Yıldız oyuncu ile takım arkadaşı Aubameyang ise dalgasını geçti.

Mesut Özil, Arsenal'in ABD turunda yeni saç modeliyle görücüye çıktı. Türk asıllı Alman oyuncunun saçlarını sarıya boyatması dikkat çekti. Sosyal medyada Mesut için çok sayıda yorumlar yapılırken; takım arkadaşı Pierre-Emerick Aubameyang da geri kalmadı. Mesut ile 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan ABD Milli Takımının kaptanı ve golcüsü Megan Rapinoe'yu yan yana koyan Gabonlu oyuncu, "Şimdi nasıl Dünya Kupası'nı kazandıklarını biliyorum" ifadeleriyle gülme emojisi kullandı.

Aubameyang, Mesut'un yeni saç tarzı için de "Kardeşim şimdiye kadar ki en iyi saç kesimin" ifadelerini kullanırken; 30 yaşındaki yıldız oyuncu da değişikliğin nedenini açıkladı. Mesut, Shkodran Mustafi ve Sead Kolasinac ile birlikte Alexandre Lacazette'e karşı girdiği topla kale direğine vurma yarışmasını kaybettiği için bu değişikliği yaptığını söyledi.

Aubameyang, Mesut ile dalgasını geçti

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