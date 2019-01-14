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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Kazım DOĞAN / FRANKFURT
14.01.2019 - 14:45, Son Güncelleme:

‘Atatürk’ün şampiyonu: Rüsselsheim Türkgücü

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‘Atatürk’ün şampiyonu: Rüsselsheim Türkgücü

Frankfurt Başkonsolosluğu’nun düzenlenen Atatürk Kupası’nı, Frankfurt Türkgücü’nü finalde 2-1 mağlup eden Rüsselsheim Türkgücü kazandı. Turnuvaya ırkçılık tartışması gölge düşürdü.

FRANKFURT Başkonsolosluğu’nun Frankfurt Türkgücü’nün desteğiyle düzenlediği Atatürk Kupası salon turnuvasında şampiyon Rüsselsheim Türkgücü oldu. Kupanın yanısıra 500 euro para ödülünün de sahibi olan Rüsselsheim Türkgücü, mutlu sona Frankfurt Türkgücü’nü 2-1 yenerek ulaştı.
Frankfurt Türkgücü ise ikincilik kupasıyla birlikte 300 euro para ödülü kazandı. Turnuvanın üçüncüsü ise penaltı atışlarında Darmstadt Türkgücü’nü 3-2 mağlup eden Friedberg Türkgücü oldu.

‘Atatürk’ün şampiyonu: Rüsselsheim Türkgücü

TURNUVAYA 12 TAKIM KATILDI
Paul Hindeminth Okulu’nda düzenlenen salon turnuvasına FC İnt Neustadt, Frankfurt Saz Rock, FSC Eschborn, Limburg Osmanlıspor, Hanau Hilalspor, SV Mosaik Frankfurt, Türkgücü Frankfurt, Türkgücü Darmstadt, Türkgücü Rüsselsheim, Türkiyemspor Giessen, Türkgücü Friedberg, Weilburg 1985 katıldı.

‘Atatürk’ün şampiyonu: Rüsselsheim Türkgücü

IRKÇILIK İDDİASI TARTIŞMA ÇIKARDI
Hessen Eyalet Milletvekilleri Turgut Yüksel ve İsmail Tipi’nin izlediği turnuvaya ırkçılık tartışması gölge düşürdü. Rüsselsheimli bir futbolcunun Weilburg 1985 oyuncusuna ‘pis zenci’ dediği iddiası, Weilburglu futbolcu ve yöneticileri küplere bindirdi. Gerginlik, Rüsselsheim’ın özür dilemesiyle son buldu.

‘Atatürk’ün şampiyonu: Rüsselsheim Türkgücü

MANEVİ ÖNEMİ BÜYÜK
Rüsselsheim Türkgücü’nün kupa ve para ödülünü İsmail Coşkun’a veren ve kupanın manevi önemine dikkat çeken Başkonsolos Burak Karartı, “En büyük özelliği Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Atatürk’ün adını taşıması. Sportif faaliyet olmasının ötesinde, Atatürk’ün ismini de yaşatıyor, toplumumuz arasında birlik ve dayanışma duygularını pekiştiriyoruz” dedi.

‘Atatürk’ün şampiyonu: Rüsselsheim Türkgücü
Frankfurtlu Turgay Yılmaz, ikincilik kupasını iş insanı Ali Tosun’dan aldı.

‘Atatürk’ün şampiyonu: Rüsselsheim Türkgücü
Turnuvanın üçüncüsü Friedberg Türkgücü’nün kupasını kaptan Mustafa Özkan’a eski Avrupa Parlamentosu Milletvekili Ozan Ceyhun verdi.

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