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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
25.08.2019 - 13:32, Son Güncelleme:

Aşk yoksa sanat da yoktur: Köstence’de Türkart Festivali

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Aşk yoksa sanat da yoktur: Köstence’de Türkart Festivali

Romanya’nın Köstence kentinde Türk kültürünü tanıtmak amacıyla içerisinde çeşitli ektinliklerin yer aldığı ‘ilk kez’ bir festival düzenlendi. Köstence halkının büyük ilgisini çeken festivalde 1. Sınıf Emniyet Müdrü Ahmet Sula da 47’nci kişisel sergisini açtı.

ROMANYA’nın Köstence kentinde Türk kültürünün çeşitli etkinliklerle tanıtıldığı ‘Türkart Festivali’ düzenlendi. Kentteki Mamamia Gösteri Merkezi’nde, Türkiye’nin Köstence Başkonsolosluğu, Maarif Vakfı, Köstence Türk Birliği ve Köstence Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen festivale, Türkiye’den 1. Sınıf Emniyet Müdürü, ressam ve hattat Ahmet Sula ve sanatçı Yusuf Güney de katıldı. Festivalde, Türk kültürü, folklor, müzik, sahne ve el sanatlarından örnekler sergilendi.

Aşk yoksa sanat da yoktur: Köstence’de Türkart Festivali

ANADOLU KÜLTÜRÜNÜ TANITTIK
Sula, festival sayesinde binlerce sanatseverle buluşmanın heyecanını yaşadığını belirtterek “Bugün 47’nci sergimi Köstence’de açtım. ‘Aşk yoksa sanat yoktur’ ilkemizden yola çıkarak Köstenceli kardeşlerime Anadolu kültürünü tanıttık” dedi.
Sula, daha önce FETÖ’cülerin de Köstence’de festival düzenleme girişimi olduğunu anımsatarak, “Her türlü kılığa girerek insanlığın yüz karası FETÖ’cülerin kültürümüzü temsil etmesi söz konusu olamaz. Bütün dünyada bu hain terör örgütüyle mücadelemizi sürdüreceğiz ve FETÖ’cü hainleri bütün dünyaya doğru şekilde anlatmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Aşk yoksa sanat da yoktur: Köstence’de Türkart Festivali

TÜRKİYE’Yİ KARALAMAK İSTİYORLARDI
Dobruca Türk İş Adamları Derneği Başkanı Ömer Karahasanoğlu ise festivalin önemine dikkati çekerek, “Türk halkının örf ve adetleri ile Türk kültürünü Romen dostlarımıza tanıtmak ve göstermek istiyoruz. Bu festivalle bir yerde FETÖ’cülerin burada Türkiye’yi karalamak adına yaptıkları spekülasyonların önüne geçmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.
Festivali geleneksel hale getirmek istediklerinin altını çizen Karahasanoğlu, festival için Türkiye’den gelen sanatçı ve konuklarla iki ülke arasında daha güçlü bir köprü kuracaklarını söyledi. Yusuf Güney de festivale katkı sunan kurumlara teşekkür etti. Köstence halkının yoğun ilgi gösterdiği ve yerel şarkıcıların da sahne alacağı festival 26 Ağustos’a kadar sürecek.

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