Aşırı sağcı olduğunu 6 ay gizlemişler
Almanya’da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın (BfV), aşırı sağdan sorumlu olan bir aşırı sağcı istihbarat yetkilisini kısa bir süre öncesine kadar gizlediği belirtildi.
BERLİN’de yayımlanan Tagesspiegel gazetesinin haberine göre, istihbarat servisi aşırı sağcı yetkiliyi 6 ay kamuoyundan gizledi. BfV ilk kez geçen hafta perşembe günü, ‘aşırı sağ eylemler ve kişilerle bağı bulunduğu’ gerekçesiyle bir personelinin işine son verildiğini duyurdu. Alman basınında yer alan haberlere göre görevinden alınan yetkili istihbarat içinde aşırı sağdan sorumluydu. Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Thomas Haldenwang, olayın açıklık kazanması üzerine hemen bu kişinin işine son verildiğini açıkladı.
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