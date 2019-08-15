Aranan başkan bulundu
Reinhard Grindel’in 2 Nisan’da istifa etmesiyle boşalan Almanya Futbol Federasyonu (DFB) başkanlığı için aranan isim bulundu. Freiburg Başkanı 62 yaşındaki Fritz Keller, DFB’nin yeni başkan adayı olacak.
ALMAN Futbol Federasyonu (DFB) Seçim Komisyonu, Freiburg Kulübu’nün Başkanı 62 yaşındaki Fritz Keller’in DFB başkanlığına olarak gösterilmesini kararlaştırdı. DFB’nin 27 Eylül’de toplayacağı genel kurulda yeni başkan seçimi yapılacak. Keller, 21 Ağustos’ta Berlin’de, bölge ve eyalet amatör kulüp temsilcileriyle yapılacak toplantıda delegelere tanıtılacak. Keller, burada soruları cevaplandıracak ve amaçlanan geniş çaplı destek sağlanacak.
GEREKLİ KALİTE VE YETENEĞE SAHİP
DFB Birinci Başkan Yardımcısı Rainer Koch, “Fritz Keller hiç şüphesiz çok iyi bir kişilik. DFB başkanlığı için gerekli kalite ve yeteneğe sahip. Amatör ve profesyonel futbol alanında uzun yıllara dayalı büyük bir tecrübesi var. Biz onun DFB başkanı olacak iyi bir isim olduğu konusunda eminiz. İnsanları bir arada tutabilen, Alman futbolunu temsil edebilecek ve profesyonel ile amatör futbolun gelişmesini sağlayacak biri” dedi.
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