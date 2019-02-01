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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
01.02.2019 - 16:08, Son Güncelleme:

Ara transfere 70 milyon Euro harcandı

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Ara transfere 70 milyon Euro harcandı

Ara transfer döneminde Bundesliga ekipleri eksik gördükleri kadrolarını yaptıkları yeni transferlerle güçlendirdi.

Ligdeki 18 takımdan 13'ü kadrosuna yeni isimler eklerken, beş takım ise sessiz kaldı. Hertha, Leverkusen, Mönchengladbach, Wolfsburg ve Freiburg kadrolarını yeterli bulup transfer yapmadı.
Transfer için 13 takımın harcadığı para ise yaklaşık 70 milyon Euroyu buldu. Ara transferde Bundesliga takımlarına toplam 26 futbolcu imza attı. Bir yıl önce Arsenal takımına Pierre-Emerick Aubameyang'ı 63 milyon 750 bin Euroya satan Dortmund, bu kez de Amerikalı milli futbolcusunu bir diğer İngiliz takımı Chelsea'ya sattı. Bu transferden ise sarı siyahlılar 64 milyon Euroyu kasalarına koydu.

Takımlar ve aldıkları futbolcular şunlar:
Dortmund: Leonardo Balerdi'yi 15 milyona aldı
B. Münih: Alphonso Davies'i aldı 10 milyon ödedi.
RB Leipzig: Amadou Haidara'ya 18 milyon ödedi.
Tyler Adams ve Emile Smith-Rowe ise bedelsiz kiraladı.
Frankfurt: Martin Hinteregger ve Sebastian Rode'yi kiraladı. Tuta için 1.8 milyon euro ödedi.
Hoffenheim: Lucas Ribeiro için 4 milyon euro ödedi.
Werder Bremen: Romano Schmid için bir milyon euro ödendi.
Schalke: Rabbi Matondo'nun transferi için 9 milyon euro harcandı.
Freiburg: Vincenzo Grifo kiraladı.
Düsseldorf: Markus Suttner, Jaroslav Drobny ve Dawid Kownacki kiralandı.
Augsburg: Gregor Kobel ve Reece Oxford kiralandı.
Stuttgart: Ozan Kabak için Galtasaray'a 10 milyon euro ödendi. Steven Zuber ve Alexander Esswein kiralık olarak alındı.
Hannover: Kevin Akpoguma, Nicolai Müller ve Jonathas kiralandı.
Nürnberg: Ivo Ilicevic.

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