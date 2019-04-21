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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Yücel BULUT, DHA
21.04.2019 - 13:02, Son Güncelleme:

Antalya’da feci kaza! İki kişi öldü, şoför ağır yaralı

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Antalya’da feci kaza! İki kişi öldü, şoför ağır yaralı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada, Nagihan Naciye Şanlı (35) ile Hollandalı Helena Meijers (60) yaşamını yitirirken, sürücü Hüseyin Şanlı (31) ağır yaralandı.

KAZA, saat 02.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi Karadağ mevkisinde meydana geldi. Hüseyin Şanlı’nın kullandığı 07 MND 96 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Hüseyin Şanlı ile araçta bulunan Nagihan Naciye Şanlı ve Hollanda uyruklu Helena Meijers yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olduğu belirlenen Şanlı, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürüldü.

Otomobilde sıkışan Nagihan Naciye Şanlı ile Helena Meijers de itfaiye ekibince kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Helena Meijers, ambulansla hastaneye götürülürken yaşamını yitirdi, Nagihan Naciye Şanlı ise hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sağlık durumu ağır olan Hüseyin Şanlı ise Alanya’daki hastaneye sevk edildi. Hüseyin Şanlı’nın erkek kardeşinin eşi olduğu öğrenilen Nagihan Naciye Şanlı’nın, Gazipaşa Devlet Hastanesi’nde temizlik görevlisi olarak çalıştığı belirtildi.

Antalya’da feci kaza İki kişi öldü, şoför ağır yaralı

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