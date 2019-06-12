Amerikan pitbulları bisikletli gencin yüzünü parçaladı
Almanya’da 16 yaşındaki bir genç Amerikan Pitbull Terrier cinsi iki köpeğini gezdirdiği sırada köpekler, 15 yaşındaki bisikletli bir gence saldırdı. Yüzü parçalanan genç hastaneye kaldırılırken, köpeklerin sahibi genç hakkında köpeklere ağızlık ve tasma takmadığı için soruştma başlatıldı.
POLİSTEN edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki bir genç 2 köpeğiyle kalabalık caddeye gezmeye çıktı. Köpeklerine tasma takmayan genç, iki köpeğin ağızlıklarını da çıkardı. Başı boş gezen 2 köpek bisikletlle gezen bir gence saldırdı. Bir anda köpeklerin saldırısıyla yere düşen gencin yüzü parçaladı. Köpeklerin sahibi gencin, yere düşen genci yanından köpekleri uzaklaştırmaya çalıştığı ama kurtaramadığı söylendi. Olay yerine ilk yardım ekipleri ve polis çağrıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yüzü parçalanan genç yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı. Polis iki saldırgan köpeğe el koydu. Yasalara göre tasmalı ve ağızlık takılması zorunlu köpeklere tasma takmadığı ve bir kişinin ağır yaralanmasına yol açtığı için 16 yaşındaki kişi hakkında savcılık soruşturma başlattı.
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