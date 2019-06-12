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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
12.06.2019 - 16:03, Son Güncelleme:

Amerikan pitbulları bisikletli gencin yüzünü parçaladı

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Amerikan pitbulları bisikletli gencin yüzünü parçaladı

Almanya’da 16 yaşındaki bir genç Amerikan Pitbull Terrier cinsi iki köpeğini gezdirdiği sırada köpekler, 15 yaşındaki bisikletli bir gence saldırdı. Yüzü parçalanan genç hastaneye kaldırılırken, köpeklerin sahibi genç hakkında köpeklere ağızlık ve tasma takmadığı için soruştma başlatıldı.

POLİSTEN edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki bir genç 2 köpeğiyle kalabalık caddeye gezmeye çıktı. Köpeklerine tasma takmayan genç, iki köpeğin ağızlıklarını da çıkardı. Başı boş gezen 2 köpek bisikletlle gezen bir gence saldırdı. Bir anda köpeklerin saldırısıyla yere düşen gencin yüzü parçaladı. Köpeklerin sahibi gencin, yere düşen genci yanından köpekleri uzaklaştırmaya çalıştığı ama kurtaramadığı söylendi. Olay yerine ilk yardım ekipleri ve polis çağrıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yüzü parçalanan genç yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı. Polis iki saldırgan köpeğe el koydu. Yasalara göre tasmalı ve ağızlık takılması zorunlu köpeklere tasma takmadığı ve bir kişinin ağır yaralanmasına yol açtığı için 16 yaşındaki kişi hakkında savcılık soruşturma başlattı.

 

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