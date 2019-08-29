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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA
29.08.2019 - 11:00, Son Güncelleme:

Almanya'dan ambulans gitti, mandıraya süt taşıdı

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Almanya'dan ambulans gitti, mandıraya süt taşıdı

Van’ın Özalp ilçesinde 1979 yılında Almanya’daki gurbetçiler tarafından köye hibe edilen ambulans, hasta olmayınca bir süre mandıraya süt taşıdı. Birçok gencin şoförlüğe alıştığı ve arızalanınca garaja çekilen ambulans, 36 yıl aradan sonra sergilendiği mahalle alanında güneş gördü.

TRABZON’un Çaykara ve Uzungöl ilçelerinde meydana gelen heyelanın ardından mağdur aileler, 54 yıl önce Van’ın İran sınırındaki Özalp ilçesinin Dönerdere ve Emek mahallelerine yerleşti. Mahallede yaşayan bazı vatandaşlar Almanya’ya çalışmaya geldi. Almanya’daki gurbetçiler tarafından 1979’da köye bir ambulans hibe edildi. Uzun süre mahallede hasta olmayınca ambulansın sedye kısmı sökülerek kooperatifin bünyesinde açılan mandıraya çevre mahallelerden süt taşımakta kullanıldı.

Almanyadan ambulans gitti, mandıraya süt taşıdı
Birçok gencin şoförlüğü öğrendiği ambulans arızalanınca garaja çekildi. Yaklaşık 36 yıldır garajda bekleyen ambulans, mahalle sakinlerinin girişimleri sonucu garajdan çıkarılıp güzelce temizlendi. Temizlenen ambulans köyün çay bahçesinin yanında sergilenmeye başlandı.
Almanyadan ambulans gitti, mandıraya süt taşıdı
‘ARACIN DİLİNDEN ANLAMADIK’
Şoförlüğü ambulansta öğrenenlerden Hasan Sami Tosun, ambulansı görünce gençlik yıllarını hatırladığını söyledi. Mahalle sakinleriyle birlikte nostalji olsun diye aracı garajdan çıkardıklarını belirten Tosun, şöyle konuştu: “Güzelce temizliğini yaptık. Burada mahalle sakinlerinin ziyaretine sunduk. Bununla birlikte bir minibüs daha vardı. O da 1975 modeldi. O minibüs zamana dayanamayıp çürüdü ve hurda oldu. Ambulansımız ise halen dimdik ayakta. Faal bir vaziyette bize geldi, çalışmayan hiçbir aksamı yoktu ama hasta olmayınca mandıraya süt taşıdı. Yeni yeni şoförlüğü öğrendiğimiz ve aracın dilinden anlamadığımız için hararet ettirdik. Araba su kaynattı. Dolayısıyla conta yakınca araba o şekilde garaja çekildi.”
Almanyadan ambulans gitti, mandıraya süt taşıdı

Aracın temizliğini yapıp sergileyenlerden İsmail Ulusal ise şöyle dedi: “Yaklaşık 40 yıldır garajda çürümeye bırakıldı. Mahalleden göç edenler buraya geldiklerinde aracı görünce duygulanıyorlar. Eski anıları canlanıyor. Güzel bir karar aldığımıza inanıyorum.”
Almanyadan ambulans gitti, mandıraya süt taşıdı

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