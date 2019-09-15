‘Altın Kızlar’ barış güvercinleriyle geldi
Yaklaşık 35 bin Türk’ün yaşadığı Nürnberg’de düzenlenen ‘49. Eskişehir Bayramı’nda (Altstadtfest) 40 kuruluşun yer aldığı kortejde, ‘Altın Kızlar’ folklor grubu büyük ilgi gördü.
GÜZERGÂH boyunca milli kıyafetlerle herkesi selamlayan ve büyük alkış alan ‘Altın Kızlar’, danslarıyla da dikkati çekti.
‘Altın Kızar’ grubunun kurucusu Abdurrahman Gümrükçü, Belediye Başkan Yardımcısı Chritstian Vogel ve Yunanistan grubunun başkanı “Hep birlikte barış için” diyerek 20 beyaz güvercin uçurdu.
‘Altstadtfest’, Haupt Markt ve İnsel Schütt alanında kurulan stantlarda düzenlenen çeşitli etkinliklerle 23 Eylül’e kadar devam edecek.
Bayram kortejinde 5 yıldır yer aldıklarını belirten Abdurrahman Gümrükçü, “Gördüğümüz ilgi ve Türkiye’yi tanıtmak bizleri memnun ediyor” dedi.
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