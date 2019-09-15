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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
15.09.2019 - 11:25, Son Güncelleme:

‘Altın Kızlar’ barış güvercinleriyle geldi

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‘Altın Kızlar’ barış güvercinleriyle geldi

Yaklaşık 35 bin Türk’ün yaşadığı Nürnberg’de düzenlenen ‘49. Eskişehir Bayramı’nda (Altstadtfest) 40 kuruluşun yer aldığı kortejde, ‘Altın Kızlar’ folklor grubu büyük ilgi gördü.

GÜZERGÂH boyunca milli kıyafetlerle herkesi selamlayan ve büyük alkış alan ‘Altın Kızlar’, danslarıyla da dikkati çekti.

‘Altın Kızlar’ barış güvercinleriyle geldi
‘Altın Kızar’ grubunun kurucusu Abdurrahman Gümrükçü, Belediye Başkan Yardımcısı Chritstian Vogel ve Yunanistan grubunun başkanı “Hep birlikte barış için” diyerek 20 beyaz güvercin uçurdu.
‘Altın Kızlar’ barış güvercinleriyle geldi
Altstadtfest’, Haupt Markt ve İnsel Schütt alanında kurulan stantlarda düzenlenen çeşitli etkinliklerle 23 Eylül’e kadar devam edecek.
‘Altın Kızlar’ barış güvercinleriyle geldi

Bayram kortejinde 5 yıldır yer aldıklarını belirten Abdurrahman Gümrükçü, “Gördüğümüz ilgi ve Türkiye’yi tanıtmak bizleri memnun ediyor” dedi.
‘Altın Kızlar’ barış güvercinleriyle geldi



‘Altın Kızlar’ barış güvercinleriyle geldi

 

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