Alpay Yaman, namağlup Almanya Şampiyonu
Yarı ağır sıklet boksör Alpay Yaman, Sırp rakibi Arandelovici nakavt ederek namağlup Almanya Şampiyonu oldu.
KREFELDLİ Türk boksör Alpay Yaman, ‘Night of Masters’ organizasyonunda ringe çıktı. Menajeri Klaus Waschgewitz ve antrenörü Rene’nin final maçına çok iyi hazırladığı Alpay Yaman, Türk taraftarların çoşkulu desteğiyle Sırp rakibi Arandelovici’yi 3. rauntta teknik nakavt etti. 81 kiloda ringe çıkan Alpay, 2014’te kick boksta Almanya, 2016’da Avrupa Şampiyonu oldu. 2018’de profesyonel boksa gecen Alpay 7 namağlup maçtan sonra Almanya Şampiyonluğunu kazandı.
Yayla Arena’daki karşılaşmanın ardından Türk boksörün altın kemerini Yayla Türk firmasının sahibi Kutlay Yasemin ile Genel Müdürü Ethem Çolakoğlu taktı. Kutlay Yasemin’e destekleri için teşekkür eden Yaman, “Bundan sonraki hedefim burada Krefeldli seyirciler önünde Avrupa Şampiyonluğu finalinde mücadele etmek olacak” dedi.
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