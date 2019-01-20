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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
20.01.2019 - 13:38, Son Güncelleme:

Almanya’nın tekvando spor merkezi Nürnberg oldu

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Almanya’nın tekvando spor merkezi Nürnberg oldu

Nürnberg’in en gözde projelerinden biri olan salonun açılışını Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Hermann yaptı. Spor kompleksinin başına, eski Alman milli takım sporcusu Haşim Çelik getirildi. Türk sporcuların gösterisi alkışlandı

Federal Almanya ve Bavyera Hükümetleri ve Sparkasse bankasının maddi destekleri ile hayata geçirilen Nürnberg’deki, Almanya Tekvando Merkezi, yapılan görkemli bir törenle hizmete girdi .

Almanya’nın tekvando spor merkezi Nürnberg oldu

Spor kompleksinin başına Alman eski milli tekvando sporcusu Haşim Çelik getirildi. Haşim Çelik, Almanya tekvando merkezinin Nürnberg’de açılmasının nedeni, Alman Milli takımının büyük bir bölümünün Nürnbergli tekvandocularının teşkil etmesidir dedi. Açılışa, Bavyera İçişlerinden ve Entegrasyon dan sorumlu Bakan Joachim Hermann, Bavyera Eyaleti Milletvekili Arif Taşdelen, Nürnberg Belediye encümeni Aynur Kır, SPD ve CSU Nürnberg parti yöneticileri Thorsten Brehm ve Markus König, Özer Tekvando yöneticisi Özer Güleç, Dünya şampiyonu Tahir Güleç, Leopard Tekvando Okulu yöneticisi Nurettin Yılmaz, Dünya üçüncüsü Sümeyye Bahcmann’ın Milli Tekvandocu eşi Alexander Bachmann, Milli tekvandocu Haşim Çelik ve spor alanında aktif birçok davetli katıldı.

Almanya’nın tekvando spor merkezi Nürnberg oldu


Açılışta, Bavyera polisi ile de bir çalışma birliğine imza atıldı. Böylelikle, yıldız sporcular çalışmalarının yanı sıra, poliste de mesleki eğitim yapabilecekler. Açılış konuşmalarının ardından, Alman Tekvando Milli takımının yüzde 30’unu teşkil eden Özer ve Leopard tekvando okul öğrencileri birlikte gösteri yaptılar ve alkışlandılar.

Almanya’nın tekvando spor merkezi Nürnberg oldu

40 metreye 20 metre olarak planlanmış merkez, tekvandoculara 8 tane antrenman alanı sunmakta. Merkezde, spor alanlarının dışında Physio, Fitnes ve eğitim odaları da bulunmakta. Ayrıca antrenman alanlarında birçok kameralar bulunmakta, yapılan antrenmanın veya müsabakalar, daha sonra eğitim odalarında gözden geçirilebilecek. Merkezin, spor okulu Bertolt-Brecht-Schule’nin alanında yapılmasının en önemli faktörü ise, başarılı sporcuların okul ve antrenmanlarını daha iyi kombine edebilmelerini sağlamak.

Almanya’nın tekvando spor merkezi Nürnberg oldu

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