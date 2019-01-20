Almanya’nın tekvando spor merkezi Nürnberg oldu
Nürnberg’in en gözde projelerinden biri olan salonun açılışını Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Hermann yaptı. Spor kompleksinin başına, eski Alman milli takım sporcusu Haşim Çelik getirildi. Türk sporcuların gösterisi alkışlandı
Federal Almanya ve Bavyera Hükümetleri ve Sparkasse bankasının maddi destekleri ile hayata geçirilen Nürnberg’deki, Almanya Tekvando Merkezi, yapılan görkemli bir törenle hizmete girdi .
Spor kompleksinin başına Alman eski milli tekvando sporcusu Haşim Çelik getirildi. Haşim Çelik, Almanya tekvando merkezinin Nürnberg’de açılmasının nedeni, Alman Milli takımının büyük bir bölümünün Nürnbergli tekvandocularının teşkil etmesidir dedi. Açılışa, Bavyera İçişlerinden ve Entegrasyon dan sorumlu Bakan Joachim Hermann, Bavyera Eyaleti Milletvekili Arif Taşdelen, Nürnberg Belediye encümeni Aynur Kır, SPD ve CSU Nürnberg parti yöneticileri Thorsten Brehm ve Markus König, Özer Tekvando yöneticisi Özer Güleç, Dünya şampiyonu Tahir Güleç, Leopard Tekvando Okulu yöneticisi Nurettin Yılmaz, Dünya üçüncüsü Sümeyye Bahcmann’ın Milli Tekvandocu eşi Alexander Bachmann, Milli tekvandocu Haşim Çelik ve spor alanında aktif birçok davetli katıldı.
Açılışta, Bavyera polisi ile de bir çalışma birliğine imza atıldı. Böylelikle, yıldız sporcular çalışmalarının yanı sıra, poliste de mesleki eğitim yapabilecekler. Açılış konuşmalarının ardından, Alman Tekvando Milli takımının yüzde 30’unu teşkil eden Özer ve Leopard tekvando okul öğrencileri birlikte gösteri yaptılar ve alkışlandılar.
40 metreye 20 metre olarak planlanmış merkez, tekvandoculara 8 tane antrenman alanı sunmakta. Merkezde, spor alanlarının dışında Physio, Fitnes ve eğitim odaları da bulunmakta. Ayrıca antrenman alanlarında birçok kameralar bulunmakta, yapılan antrenmanın veya müsabakalar, daha sonra eğitim odalarında gözden geçirilebilecek. Merkezin, spor okulu Bertolt-Brecht-Schule’nin alanında yapılmasının en önemli faktörü ise, başarılı sporcuların okul ve antrenmanlarını daha iyi kombine edebilmelerini sağlamak.
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