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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN
14.07.2019 - 19:25, Son Güncelleme:

Almanya’dan somut adım bekliyoruz

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Almanya’dan somut adım bekliyoruz

Berlin Büyükelçiliği’nde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinliğinde Almanya’dan FETÖ’yle mücadelede somut adımlar atmasını talep eden Büyükelçi Ali Kemal Aydın, “Bu, derin tarihi ikili ilişkilerimiz için de önemli olacaktır. İlişkilerde yaşanan sıkıntıların aşılmasına da büyük katkı sağlayacaktır” dedi.

BERLİN Büyükelçiliği’nde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinliğine çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte darbe girişimi üzerine belgeseller gösterildi. 15 Temmuz gazilerinden Ankara Emniyet Müdürlüğü görevlilerinden Mehmet Anıl Acar da o gece yaşadıklarını anlattı.
Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, 15 Temmuz darbe girişiminin ülkeyi ve demokrasiyi hedef aldığını vurguladı ve darbe girişiminin püskürtülmesini “Türk halkının demokrasi zaferi” olarak niteledi.

Almanya’dan somut adım bekliyoruz
PARAVAN ŞİRKETLERİ BERTARAF EDİLDİ
Geçtiğimiz 3 yıl içinde FETÖ terör örgütü ile mücadele çerçevesinde yurtiçinde ve yurtdışında kararlı bir mücadele yürütüldüğünü kaydeden Büyükelçi Ali Kemal Aydın, şunları söyledi: “Son 3 yıl zarfında yurtiçinde 15 Temmuz’un sorumlularının hukukun üstünlüğü ilkesi temelinde adalet önünde hesap vermeleri sağlanmış, FETÖ’nün devlet kurumlarında örgütsel yapılanması deşifre edilmiş, mensupları hakkında gerekli idari ve adli süreçler başlatılmıştır. Gelinen aşamada örgütün paralel devlet yapılanması çökertilmiş, eğitimden medyaya, ticaretten sanayiye, sağlıktan bankacılık sektörüne uzanan paravan kuruluş ve şirketleri bertaraf edilmiştir.”
Almanya’dan somut adım bekliyoruz
ALMANYA GÜVENLİ LİMAN OLMAMALI
Türkiye’de çökertilen örgütün yurtdışı yapılanmasıyla varlığını sürdürmeye çalıştığını belirten Büyükelçi Aydın, “Eğitim ve hayır işleriyle uğraşan masum toplumsal bir hareket olmadığı, siyasi ve ekonomik emelleri bulunan karanlık ve sinsi bir örgüt olduğu, Uluslararası planda geç de olsa idrak edilmeye, örgütün faaliyetleri sorgulanmaya başlanmıştır” dedi. 20 ülkeden 110’u aşkın Fetö mensubunun Türkiye’ye sınırdışı edilmesinin sağlandığını belirten Büyükelçi, FETÖ’yle mücadelenin Almanya’yla ilişkilerde de öncelikli gündem maddesini oluşturduğunu vurguladı. Almanya’da Fetö’yle ilişkili yaklaşık 30 okulun bulunduğuna işaret eden Büyükelçi Ali Kemal Aydın, okulların yanısıra dersane, dil okulu, kültür derneği gibi sayısı 150 civarında FETÖ kuruluşunun faaliyet gösterdiğini söyledi.
Aydın, “FETÖ burada işadamları arasında da örgütlenmiştir. Girişimciler Derneği Federal Birliği adı altında 20 derneğin üyesi olduğu, 3 bine yakın işletmenin şemsiye kuruluşu ile faaliyetlerini sürdürmeye çalışmaktadır” diye konuştu.

Almanya’dan somut adım bekliyoruz
TÜRK DEVLET VE MİLLETİ HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYOR
Aydın, Almanya’ya önemli çağrıda bulundu ve şöyle devam etti: “FETÖ’nün bir terör ve suç örgütü olduğu, Almanya’nın bu mücadelemizde yanımızda durması gerektiği hemen her düzeyde yapılan görüşmelerimizde muhataplarımıza iletiyoruz. Almanya’nın dünyanın her yanından kaçarak sığınacak yer arayan terör örgütü mensubu şahıslar için güvenli bir liman haline gelmesinden duyduğumuz rahatsızlığı ve bunun ikili ilişkilerimizde olumsuz etkilerini her fırsatta izah ediyoruz. Almanya’nın dış temsilciliklerinin bu şahıslara kolaylıkla vize verebildiklerini görmekten de duyduğumuz rahatsızlığı sürekli muhataplarımızın dikkatine getiriyoruz.
Alman dostlarımızdan haklı talep ve beklentilerimiz maalesef şu ana kadar istenilen karşılığı bulmamıştır. Bu Türk devleti ve milletini derin hayal kırıklığına uğratmaktadır. Almanya’nın Fetö’yle mücadelede somut adımlar atmasını bekliyoruz. Bu, derin tarihi ikili ikili ilişkilerimiz için önemli olacaktır ve ilişkilerde yaşanan sıkıntıların aşılmasına büyük katkı sağlayacaktır.”

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