Almanya’daki Türk şirketleri 500 bin kişi çalıştırıyor, 55 milyar dolar ciro yapıyor
MÜSİAD Hessen, emlak ve inşaat sektörünü fuarda buluşturdu. Almanya’da yüksek konut açığına dikkat çekilen fuarda, siyasetten yeni iskan alanları tahsis edilmesi ve konut yapımındaki bürokratik engellerin ortadan kaldırılması istendi. Almanya’daki 100 binin üzerindeki Türk şirketine dikkat çeken Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı ise, bu firmaların yarım milyondan fazla insana istihdam sağladığını ve yıllık 55 milyar dolardan fazla ciroya ulaştığını söyledi.
MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği’nin Hessen şubesi, Offenbach’ta ilk kez düzenlenen ‘İnşaat ve Emlak Fuarı’na ev sahipliği yaptı. 65 Türk ve Alman şirketin katıldığı fuarın açılışını Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, Hessen Milletvekilleri Heiko Kesseckert (CDU), Jörg Uwe Hahn (FDP), MÜSİAD Hessen Başkanı Musa Aydın ile birlikte yaptı. Fuar inşaat ve emlak sektörünün farklı bileşenlerini biraraya getirdi.
360 MİLYAR DOLAR, 3345 PROJE
Türkiye’nin inşaat sektöründeki başarılı grafiğine de dikkat çeken Karartı “Türk müteahit ve şirketleri dünya genelinde 360 milyar dolarlık 3345 proje gerçekleştirdi. Almanya genelinde 100 binin üzerinde Türk kökenli sermayeye sahip şirketin yıllık cirosu 55 milyar doları aştı. Yarım milyon insana da istihdam sağlıyorlar. Bunlar arasında inşaat sektörünün çok önemli bir yer tuttuğunu biliyoruz. Üreten, kazandıran ve kayda değer istihdam sağlayan işletmelerimiz, ikili ilişkilerimize de büyük bir katkı sağlıyor” dedi.
Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, fuarı gezerek katılımcı şirketlerden bilgi aldı.
SEKTÖR ARSA BULAMIYOR
Fuarda yapılan konuşmalarda inşaat sektörünün Frankfurt ve Offenbach’ı da kapsayan Rhein Main Bölgesi gibi çok göç alan bölgelerde alan sıkıntısı yaşadığına dikkat çekildi. CDU Hessen Ekonomi Sözcüsü Heiko Kesseckert, hızla büyüyen Rhein Main Bölgesi’nin konut açığını kapatmak için inşaat sektörünün işlerini kolaylaştıracak düzenlemeler yapacaklarını söyledi. Hessen eski Adalet ve Uyum Bakanı Jörg Uwe Hahn da iki ülke arasındaki siyasi meselelerin giderilip Bursa ile Hessen arasındaki kardeş bölge ilişkilerinin derinleştirilmesini istediklerini kaydetti. MÜSİAD Hessen Başkanı Musa Aydın da Türkiye ile Almanya arasında köprü olmak ve ekonomik ilişkileri derinleştirmek istediklerini söyledi. Aydın, “Kazan, kazan sistemi ile ticaretimiz artacak. Herkes kazanacak” dedi.
KONUT AÇIĞI ÇOK BÜYÜK
Fuara katılan Arrivare emlak şirketi sahibi Özden Deniz, arsa bulamadıklarından yakındı. Berlin, Düsseldorf, Rhein Neckar, Rhein Main bölgeleri gibi büyük göç alan yerlerde büyük konut açığı bulunduğuna dikkat çeken Deniz, “Doğu Almanya’nın bazı bölgelerinde arsanın metrekaresi 50 euro iken batıda bu rakam 3 bin euroya çıkıyor. Belediyeler yeni iskan bölgeleri tahsis etmeli. Siyaset bürokratik engelleri ortadan kaldırmalı” dedi.
YENİ KONUTLARDA GÜVENLİK SİSTEMİ ŞART
Avrupa Merkez Bankası akıllı anahtar sistemini de kuran Erbacher şirketi sahibi Salih Taşdirek, Türklerin konutlardaki güvenlik sistemine yatırım yapmaları gerektiğini söyledi. Almanya’da artan hırsızlık olaylarına dikkat çeken Taşdirek, “Devlet güvenlik sistemi yatırımının yüzde 10’unu KfW üzerinden iade ediyor. İnsanlar canını, malını, çocuklarını, ailesini korumak zorunda. Emniyet konusundaki değer yargılamız değişmeli. Değerli eşyaların çalınmasının yanısıra hırsızın yarattığı travmanın mali karşılığı yok” diye konuştu.
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