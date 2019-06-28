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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraf: Ing Image
28.06.2019 - 10:09, Son Güncelleme:

Almanya’da yeni vatandaşlık yasa tasarısı kabul edildi

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Almanya’da yeni vatandaşlık yasa tasarısı kabul edildi

Almanya’da yeni vatandaşlık yasa tasarısı Federal Mecliste (Bundestag) yapılan oylamayla kabul edildi. İktidar ortakları CDU, CSU ve SPD milletvekillerinin oylarıyla kabul edilen düzenlemeye muhalefet hayır oyu kullandı.

DÜZENLEMEYE göre herhangi bir terör örgütüne üye olanlar veya Almanya dışında herhangi bir terör örgütü için mücadele edenler başka bir vatandaşlıkları daha bulunması halinde vatandaşlıktan çıkarılacak. Çok eşli olanlara ve Alman yaşam kültürünü benimsemeyenlere de vatandaşlık verilmeyecek. Meclise sunulan değişiklik maddesiyle vatandaşlık yasası terörle mücadele, çok eşlilik ve kimlik hilelerine karşı revize ediliyor.

HUKUKİ TEMELLERDEN YOKSUN
Alman vatandaşlığına geçerken yanlış beyan ve belge veren kişilerde 5 yıl olan geriye dönük işlem yapma süresi ise 10 yıla çıkarılıyor. Ancak yasa tasarısına eklenen “Alman yaşam kültürünü benimsemiş olma” ibaresi eleştiri konusu oldu. Yasa tasarısı aleyhine söz alan Sol Parti milletvekili Ulla Jelpke, hükümetin bu ibarenin arkasında ‘öncü kültür ilkesini dayatmak’ isteğinin olduğunu savunarak bu ibareyle yasa tasarısının hukuki temellerden yoksun olduğunu gösterdiğini belirtti.

80’Lİ YILLARA DÖNÜLÜR
Yeşiller’den Filiz Polat ise yeni yasanın Almanya’nın göç politikasına zarar verdiğini belirterek yasayla Almanya’nın bu konuda 80’li yıllara geri döneceği eleştirinde bulundu. Vatandaşlıkla ilgili yasal düzenleme için Alman vatandaşlığına geçişlerde ilgili memura keyfi davranma imkânı getirebileceği eleştirisi de yapılıyor. Yasa tasarısının uygulamaya geçirilebilmesi için Federal Eyalet Temsilciler Meclisi’nde de (Bundesrat) onaylanması gerekiyor.

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