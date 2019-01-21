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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İbrahim ERGÜL/DUİSBURG
21.01.2019 - 12:38, Son Güncelleme:

Almanya’da Türklerin kurduğu yeni parti hoş karşılanmadı: Büyük talihsizlik

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Almanya’da Türklerin kurduğu yeni parti hoş karşılanmadı: Büyük talihsizlik

Almanya’da Türklerin kurduğu partiler arasına yeni katılan ve ‘Alternative für Migranten - Göçmenler için Alternatif’, ismiyle siyasi hayatına başlayan yeni oluşum, diğer Türk partileri BIG ve AD Demokraten tarafından ‘büyük talihsizlik’ olarak değerlendirildi.

AVRUPA Parlamentosu seçimlerine kısa bir süre kala Almanya’da Türkiye kökenlilerinin kurduğu partiler adaylarını belirlerken, ‘Alternative für Migranten’ ismiyle yeni bir parti siyasi hayatına başladı.
Alternative für Migranten’ın kuruluşunu sosyal medyada duyuran yeni oluşumun başkanı Fatih Zingal, Alternative für Migranten isminin tesadüf olmadığını, sesini duyuramayanların sesi olmak istediklerini belirterek yeni oluşuma destek istedi.

Almanya’da Türklerin kurduğu yeni parti hoş karşılanmadı: Büyük talihsizlikAP SEÇİMLERİNE KATILACAĞIZ
Yeni oluşumun ırkçılara ve Müslüman düşmanlarına bir meydan okuma olduğuna yer verilen açıklamada; “Son yıllarda göçmenler Almanya’da resmen toplumun dışına itilmek istendi. Almanya’ya büyük katkısı olan bu insanların dışlanmasına ve ikinci sınıf insan muamelesi görmesine müsaade edemeyiz. Siyasette yeteri kadar temsil edilmeyen göçmenlerin sırtından geçinen ırkçı siyasetçilere karşı izin vermeyeceğiz.
Kendi listemizle 2019 Avrupa Parlamentosu Seçimlerine katılma kararını alarak sesini duyuramayanların sesi olmak istiyoruz” denildi.

Almanya’da Türklerin kurduğu yeni parti hoş karşılanmadı: Büyük talihsizlik
TEKLİFİMİZE YANIT BİLE VERMEDİ
Alternative für Migranten’ın kuruluşunun duyulmasının ardından Türkiye kökenlilerin kurduğu partilerin yöneticilerinden tepki açıklamaları geldi.
Türk kökenlilerin öncülüğünde kurulan ilk parti olan Yenilik ve Adalet Birliği Partisi (BIG) Genel Başkanı Haluk Yıldız, “10 yıldır siyasi arenada mücadele veriyoruz. İki parti neden bir araya gelemiyor sorularına yanıt ararken, üçüncü bir partinin AP seçimleri öncesi kurulması ve seçimlere katılacak olması anlaşılır değil. Kısa süre önce ’Gel adayımız ol, üyeler tercih ederse birlikte hareket edelim’ teklifimize Fatih Zingal yanıt bile vermedi. Birleşeceğimiz yerde parçalanmamız anlaşılır gibi değil” dedi.

AYLARDIR ÇALIŞIYORDUK
AD Demokraten Genel Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada ise ”Kimlerle ve hangi kuruluşlar ile birlikte ortak çalışabiliriz, göçmen toplumu için daha iyi nasıl sonuçlar elde edebiliriz” diyerek aylardır süren çalışmaların sonuca ermesine ramak kalmışken, ‘büyük talihsizlik’ olarak gördüğümüz bir olayın haberini aldık. Tek başına yol almayı tercih eden Sayın Zingal’e ve UID Genel Başkanı Sayın Bülent Bilgin’in teklifini kabul etmeyerek kendi aday listesini kuran BIG’e saygı duyuyor, başarılar diliyoruz “denildi.
Açıklamanın son bölümünde ise tek çatı altında birleşme çağrısı yapıldı.

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