Almanya’da Türk Medyası Zirvesi
Almanya’nın Essen kentinde Avrupa Türk Basın Yayın Gazeteciler Birliği (ATBYGB) tarafından ‘Avrupa Türk Medya Zirvesi’ düzenlendi. Avrupa’nın farklı ülkelerinden gazetecilerin katıldığı toplantıda, Avrupa’da yayın yapan Türk medya kuruluşlarının ekonomik sorunları ve medya mensuplarının sorunları tartışıldı. Türkçe’nin ve Türk toplumunun geleceği için medyaya destek verilmesinin gerekli olduğu ifade edildi.
AVRUPA Türk Basın Yayın ve Gazeteciler Birliği’nin Essen kentinde ilk kez düzenlediği ‘Medya Zirvesi’nde Avrupa’da yayınlanan Türk gazetelerine mali destek talep edildi. Essen Ruhrturm salonunda gerçekleşen zirveye Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, Düsseldorf Başkonsolosu Şule Güler, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, KRV Eyalet Milletvekili Volkan Baran, Big Partisi Genel Başkanı Haluk Yıldız; Avrupa’nın farklı ülkelerinde Türkçe yayımlanan gazetelerin yöneticileri, iş ve siyaset dünyasından insanlar, akademisyenler ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.
‘BÜYÜK SİNERJİ ORTAYA ÇIKIYOR’
Kuzey Ren Vestfalya Başbakanı Armin Laschet zirveye gönderdiği görüntülü mesajda, ön yargıların ortadan kaldırılması, birlikte yaşamı desteklemesi açısından da basının önemli olduğunu vurguladı. Zirvenin açılış konuşmasını yapan Avrupa Türk Basın Yayın ve Gazeteciler Birliği Başkanı Ali Paşa Akbaş, “Tek tek zayıf, güçsüz görünen medya, bir araya geldiğinde büyük bir sinerji ortaya çıkıyor. Eksiklerimizin farkındayız, bunları gidermeyi amaçlıyoruz. Avrupa’nın bizi görmemezlikten gelme nedenini araştıracağız” diye konuştu.
‘TOPLUMUN HAFIZASINI DİNÇ TUTUYOR’
Essen Başkonsolosu Şener Cebeci konuşmasında, “Toplumumuzun Türkiye ve Türkçe’ye ilgisini canlı tutulması çabalarımıza destek sağlıyor. Türk medyası ayrıca buradaki çalışma ve faaliyetleriyle Türk toplumunun talep ve beklentilerini güçlü bir şekilde dile getirmesine aracı oluyor, sevincine ve üzüntüsüne tercüman oluyor. Türk basını ayrıca Solingen faciası, NSU cinayetleri gibi toplumsal travmatik hadiseleri gündemde tutarak, toplumsal hafızanın dinç kalmasına da katkıda bulunuyor” dedi.
‘GAZETECİ ÜŞÜMEZ’
Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Milletvekili Volkan Baran ise Baran, “Türk toplumu Türkçe’yi unutmak istemiyorsa basınına sahip çıkmalı” diye konuştu. Gazeteci kökenli, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç da “Medya yaşamazsa hiçbir şey duymazsınız. Askerler gibi, ‘gazeteci üşümez, acıkmaz’ diye bakılıyor. Oysa gazeteciler de insandır ve ekonomik sorunları var. ABD, Hollywood üzerinden algı çalışması yapıyor. Bizler de bize yapılan saldırıyı, kültürle, basınla bertraf edebiliriz” ifadelerini kullandı.
‘BURANIN FARKLI RENKLERİYİZ’
MÜSİAD NRW Başkanı Bahattin Yılmaz, “Tuz gölünde değil, Akdeniz ve okyanuslarda yüzmek istiyoruz. İş adamları olarak basına nasıl destek veririz, gündemimize alacağız. Biz buranın farklı renkleriyiz. Bunu Alman dostlarımıza iletmek durumundayız” diyerek desteklerini dile getirdi. Medya zirvesinde gazete sahipleri, yerel gazete çalışanları ve sivil toplum temsilcilerinin yer aldığı üç farklı sempozyum düzenlendi. Sempozyumlarda gazetelerin mali sıkıntılarından, Avrupa’da gençlerin okuma alışkanlığı olmadığından bahsedildi.
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