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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN - Fotoğraf: İHA
23.12.2018 - 13:48, Son Güncelleme:

Almanya’da sınır kontrolleri sonuç verdi

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Almanya’da sınır kontrolleri sonuç verdi

Almanya’da 2018 yılında yapılan sınır kontrolleri sonuç vermeye başladı. Bu yılın ocak ayından beri 38 bin 580 kişinin kaçak yollarla Almanya’ya girmesi önlendi.

ALMAN polisi sınırlarda yaptığı kimlik kontrolleriyle, yasa dışı göçü ve terör örgütü DEAŞ yanlılarının ülkeye giriş yapmalarının önüne geçmeyi amaçlıyor. Elde edilen sonuçlarla bu amaca ulaşıldığı belirtiliyor. Ocak-Kasım ayları arasındaki zaman diliminde yapılan kontrollerde 38 bin 580 kişinin kaçak yollarla Almanya’ya girişi önlendi. Bu yakalanan kaçakların 25 bini Almanya’dan siyasi sığınma talebinde bulunurken, 13 bin 500’ü de ülkeye girişine izin verilmeyerek geldikleri ülkelere geri gönderildi.

AYNI KİMLİĞİ KULLANIYORLAR
Kontroller sırasında değişik suçlara karışıp da firari durumda olan 9 bin 281 kişi de yakayı ele verdi. Sınırlarda ve havaalanlarında yapılan kontrollerde 3 bin 277 kişi sahte evrakla Almanya’ya giriş yapmak isterken yakalandı. Yetkililer, Almanya’ya kaçak yollarla girmek isteyenlerin en çok başvurduğu yöntemin, sığınma talebinde bulunanlar için düzenlenen kimliği bir başkasının kullanması olduğunu açıkladı. Sığınma talebinde bulunan kişiler kendi adlarına tahsis edilen kimliği bir başkasına vererek onun Almanya’ya gelmesini sağlıyor. Bu yolu deneyen bin 356 kişi yapılan kontroller sırsında yakalandı.

YÜZDE 98’İNİN KONTROLÜ TAMAM
Federal Göç ve Sığınmacılar Dairesi (BAMF) de sığınmacıların kimliklerine yönelik kontrolleri sertleştirdi. Bilgisayar destekli kontroller yapmaya başlayan BAMF, sığınma talebinde bulanların yüzde 98.1’inin kontrollerini tamamladı. Almanya’ya 2018’de sığınma talebinde bulunanların sayısının 166 bin civarında olacağı tahmin ediliyor.

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