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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
02.07.2019 - 18:03, Son Güncelleme:

Almanya’da Müslüman çatı kuruluşu üye sayısı altıya çıktı

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Almanya’da Müslüman çatı kuruluşu üye sayısı altıya çıktı

Almanya’da Müslümanların çatı kuruluşu Müslümanlar Koordinasyon Konseyi, ülkede Müslümanların ortak adım atması amacıyla iki yeni kuruluşu daha bünyesine dahil etti. DİTİB Genel Merkezi’nde düzenlenen toplantıda Fas Genel Konseyi (ZRMD) ile Arnavut-İslam Birliği Merkezleri (UIAZD) temsilcileri imza atarak KRM’ye katıldı.

ALMANYA’da 4 büyük Müslüman çatı kuruluşunun oluşturduğu Müslümanlar Koordinasyon Konseyi (KRM), ülkede Müslümanların ortak adım atması amacıyla iki yeni kuruluşu daha bünyesine katarak üye sayısını 6’ya çıkardı. Köln’de Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi’nde düzenlenen konsey toplantısında, Fas Genel Konseyi (ZRMD) ile Arnavut-İslam Birliği Merkezleri (UIAZD) temsilcileri imza atarak KRM’ye katıldı. İmza töreninde KRM kurucu üyeleri DİTİB, İslam Konseyi, İslam Kültür Merkezleri Birliği (VIKZ), Almanya Müslümanları Merkez Konseyi (ZMD) temsilcileri de yer aldı.

BOŞNAKLARLA DA GÖRÜŞÜLÜYOR
KRM Sözcüsü Nurhan Soykan, Boşnaklar Toplumu (IGBD) ile katılım konusunda görüşmelerin sürdüğünü belirterek “Almanya’daki İslami cemaatlerin bir çatı altında toplanması anlamına gelen bu birleşme, KRM için gelecek adına itici güç olarak kendisini gösterecektir” ifadesini kullandı. Batılı ülkelerde artan ırkçılık ve İslamofobi sorununa da değinen Soykan, şunları kaydetti: “Almanya’da tabii sadece ırkçılar yok, çok büyük bir kitle de bizim yanımızda ve bizi destekliyor. Devletten, Yahudilerde olduğu gibi devlet içinde İslamofobiyle mücadele temsilcisi ve camilerimizin daha iyi korunmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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