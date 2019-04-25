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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / ARŞİV
25.04.2019 - 12:43, Son Güncelleme:

Her iki Alman’dan biri mülteci karşıtı

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Her iki Alman’dan biri mülteci karşıtı

Sosyal Demokrat Parti’ye (SPD) yakın Friedrich Ebert Vakfı’nın yaptığı araştırma, Almanya’da mülteci ve yabancı karşıtlığının giderek arttığını ortaya koydu. Yapılan kamu araştırması sonucuna göre her iki Alman’dan biri mülteci ve göçmen karşıtı.

MÜLTECİ göçünün düşmüş olmasına rağmen 2016 yılından beri mülteci ve yabancı karşıtlarının sayısı arttı. Bugün yayımlanan araştırmada, ‘Almanya’da çok yabancı yaşıyor’, ‘Mültecilerin büyük çoğunluğu kendi ülkesinde takibe uğramıyor’, ‘Hükümet gerçek sayıyı gizliyor’ soruları soruldu. Araştırmacılar verilen yanıtlara göre özellikle mülteci ve yabancı karşıtlığının orta tabakada taban tutmuş olduğu görüşüne vardı.

SAĞ POPÜLİST EĞİLİM BENİMSENİYOR
2014 yılından beri her beş Alman’dan biri yabancılara karşı önyargılı. 2016’da yüzde 49.5 olan mülteci karşıtlığı, şimdi yüzde 54.1. 2011 yılından beri en yüksek oran bu. Halkın ezici çoğunluğu aşırı sağ görüşleri açık bir dille reddediyor. Ama sağ popülist eğilim giderek daha çok benimseniyor. Sağ popülist eğilim oranı yüzde 42. Araştırmacılar sağ popülist eğilimi, demokratik sistemin içinde kalmak, şiddete karşı olmak, ama çoğulculuğu reddetmek, ulusalcılığı savunmak olarak tarif ediyor.

MÜSLÜMAN KARŞITLIĞI DOĞU’DA YÜZDE 26
Araştırma sonuçlarına göre sağ popülist eğilimler Doğu eyaletlerinde Batı eyaletlerinden daha yaygın. Doğu’da yabancı düşmanlığı oranı yüzde 23, Batı’da yüzde 18. Müslüman karşıtlığı Doğu’da yüzde 26, Batı’da yüzde 19. Mülteci karşıtlığı Doğu’da yüzde 63, Batı’da yüzde 51. Almanya’da komplo teorilerine inanların sayısı da artıyor. Hemen hemen yarısı (Yüzde 45.7), siyasi kararlarda büyük etki sahibi olan gizli örgütler olduğuna inanıyor. Yüzde 32.7’si siyasi yöneticilerin başka güçlerin kuklası olduğu görüşünde.

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