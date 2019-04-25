Her iki Alman’dan biri mülteci karşıtı
Sosyal Demokrat Parti’ye (SPD) yakın Friedrich Ebert Vakfı’nın yaptığı araştırma, Almanya’da mülteci ve yabancı karşıtlığının giderek arttığını ortaya koydu. Yapılan kamu araştırması sonucuna göre her iki Alman’dan biri mülteci ve göçmen karşıtı.
MÜLTECİ göçünün düşmüş olmasına rağmen 2016 yılından beri mülteci ve yabancı karşıtlarının sayısı arttı. Bugün yayımlanan araştırmada, ‘Almanya’da çok yabancı yaşıyor’, ‘Mültecilerin büyük çoğunluğu kendi ülkesinde takibe uğramıyor’, ‘Hükümet gerçek sayıyı gizliyor’ soruları soruldu. Araştırmacılar verilen yanıtlara göre özellikle mülteci ve yabancı karşıtlığının orta tabakada taban tutmuş olduğu görüşüne vardı.
SAĞ POPÜLİST EĞİLİM BENİMSENİYOR
2014 yılından beri her beş Alman’dan biri yabancılara karşı önyargılı. 2016’da yüzde 49.5 olan mülteci karşıtlığı, şimdi yüzde 54.1. 2011 yılından beri en yüksek oran bu. Halkın ezici çoğunluğu aşırı sağ görüşleri açık bir dille reddediyor. Ama sağ popülist eğilim giderek daha çok benimseniyor. Sağ popülist eğilim oranı yüzde 42. Araştırmacılar sağ popülist eğilimi, demokratik sistemin içinde kalmak, şiddete karşı olmak, ama çoğulculuğu reddetmek, ulusalcılığı savunmak olarak tarif ediyor.
MÜSLÜMAN KARŞITLIĞI DOĞU’DA YÜZDE 26
Araştırma sonuçlarına göre sağ popülist eğilimler Doğu eyaletlerinde Batı eyaletlerinden daha yaygın. Doğu’da yabancı düşmanlığı oranı yüzde 23, Batı’da yüzde 18. Müslüman karşıtlığı Doğu’da yüzde 26, Batı’da yüzde 19. Mülteci karşıtlığı Doğu’da yüzde 63, Batı’da yüzde 51. Almanya’da komplo teorilerine inanların sayısı da artıyor. Hemen hemen yarısı (Yüzde 45.7), siyasi kararlarda büyük etki sahibi olan gizli örgütler olduğuna inanıyor. Yüzde 32.7’si siyasi yöneticilerin başka güçlerin kuklası olduğu görüşünde.
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