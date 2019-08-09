Almanya’da kupa haftası
BUNDESLIGA’da yeni sezonun başlamasına bir hafta kala takımlar güçlerini Alman Futbol Federasyonu (DFB) Kupası’nın birinci turunda test edecekler.
Kupanın birinci turunda, kurallar gereği Bundesliga ve 2.Bundesliga takımları amatör veya 3.Lig ekipleriyle karşı karşıya geliyor. Kupada bugün iki Bundesliga takımı oynuyor. Dortmund ile Ürdingen 05 ve Mönchengladbach ile Sandhausen karşı karşıya geliyor.
Cumartesi, pazar ve pazartesi oynanacak maçlarla ikinci tura çıkacak takımlar belli olacak.
Bundesliga takımlarının DFB Kupası 1. tur maç programı şöyle:
Ürdingen 05 – Dortmund (Bugün 20.45)
Sandhausen – Mönchengladbach (Bugün 20.45)
Kaiserslautern – Mainz (Cumartesi 15.30)
A. Aachen – Leverkusen (Cumartesi 15.30)
Villingen – Düsseldorf (Cumartesi 15.30)
Drochtersen/Assel – Schalke (Cumartesi 15.30)
Verl – Augsburg (Cumartesi 15.30)
Magdeburg – Freiburg (Cumartesi 15.30)
W. Kickers – Hoffenheim (Cumartesi 18.30)
Delmenhorst – W. Bremen (Cumartesi 20.45)
Eichstaett – Hertha Berlin (Pazar 15.30)
Halberstadt – Union Berlin (Pazar 15.30)
Rödinghausen – Paderborn (Pazar 15.30)
Osnabrück – RB Leipzig (Pazar 15.30)
W. Mannheim – Frankfurt (Pazar 15.30)
W. Wiesbaden – Köln (Pazar 18.30)
Hallescher FC – Wolfsburg (Pazartesi 18.30)
Cottbus – B. Münih (Pazartesi 20.45)
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