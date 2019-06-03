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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraflar: dpa, bundestag, Wikipedia
03.06.2019 - 11:00, Son Güncelleme:

Almanya’da erken seçim sesleri yükselmeye başladı

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Almanya’da erken seçim sesleri yükselmeye başladı

Almanya’da muhalefet partileri, Andrea Nahles’in SPD Genel Başkanlığı ile birlikte Grup Başkanlığı ve milletvekilliğinden de istifa edeceğini açıklamasının hemen ardından erken seçim talep etti.

ALMAN İkinci Kanalı ZDF’de açıklamalarda bulunan Sol Parti Federal Meclis Grup Başkanı Dietmar Bartsch, koalisyon hükümetinin ülkeyi yönetemeyeceğini savunarak erken seçimi gündeme getirdi. Bartsch, “Büyük koalisyon kaos içinde. Bana göre en iyi çözüm, seçmenlere sormak” dedi. Bir erken seçim istediği de yabancı ve İslam karşıtı parti AfD’den geldi. AfD Genel Başkanı ve Federal Meclis Grup Başkanı Alexander Gaulad, “Biz yeni seçim istiyoruz” diyerek partinin tutumunu açıkladı. FDP Genel Başkanı Christian Lindner erken seçim talebini dillendirmezken, sosyal medyadan koalisyonun sallandığı yönünde bir mesaj paylaştı.

Almanya’da erken seçim sesleri yükselmeye başladı


Son yapılan kamuoyu yoklamalarında ülkenin birinci partisi olarak görünün Yeşiller ise erken seçim talebi yerine hükümeti düzgün çalışma konusunda uyardı. Yeşiller Federal Meclis Grup Genel Sekreteri Michael Kellner, “Benim talebim, eğer hükümet devam edecekse düzgün çalışmalı” dedi. CDU/CSU ve SPD içinde de erken seçimi isteyen milletvekilleri var. Ancak bunların sayısı çok da fazla değil.

 

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