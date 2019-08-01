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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
01.08.2019 - 14:49, Son Güncelleme:

Almanya’da bu yılın başından beri 250 kişi boğuldu

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Almanya’da bu yılın başından beri 250 kişi boğuldu

Almanya Hayat Kurtarma Birliği’nin (DLRG) verdiği bilgiye göre bu yılın başından beri en az 250 kişi boğularak öldü. Boğulanların sayısı ise hava sıcaklığına göre değişiyor.

AŞIRI sıcak geçen 2018’in mayıs ayında 51 kişi hayatını kaybederken, sıcaklığın aşırı olmadığı bu yılın mayıs ayında boğulanların sayısı 28 oldu. En çok boğulan insan sayısı Bavyera Eyaleti’nde. 65 kişi boğulduğu Bavyera’yı 40 kişiyle Kuzey Ren Vestfalya, 29 kişiyle Aşağı Saksonya eyaletleri takip etti.
Göllerde boğulanların sayısı 131. 76 kişi nehirlerde, 9 kişi kanalda, 9 kişi derelerde, 5 kişi havzalarda, bir yüzücü ise hendekte boğuldu.

 

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