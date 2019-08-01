Almanya’da bu yılın başından beri 250 kişi boğuldu
Almanya Hayat Kurtarma Birliği’nin (DLRG) verdiği bilgiye göre bu yılın başından beri en az 250 kişi boğularak öldü. Boğulanların sayısı ise hava sıcaklığına göre değişiyor.
AŞIRI sıcak geçen 2018’in mayıs ayında 51 kişi hayatını kaybederken, sıcaklığın aşırı olmadığı bu yılın mayıs ayında boğulanların sayısı 28 oldu. En çok boğulan insan sayısı Bavyera Eyaleti’nde. 65 kişi boğulduğu Bavyera’yı 40 kişiyle Kuzey Ren Vestfalya, 29 kişiyle Aşağı Saksonya eyaletleri takip etti.
Göllerde boğulanların sayısı 131. 76 kişi nehirlerde, 9 kişi kanalda, 9 kişi derelerde, 5 kişi havzalarda, bir yüzücü ise hendekte boğuldu.
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