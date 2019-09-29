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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: AP, dpa,
29.09.2019 - 10:44, Son Güncelleme:

Almanya’da aşırı sağcılar silahlanıyor

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Almanya’da aşırı sağcılar silahlanıyor

Almanya’da geçen yıl 563 suça karışan aşırı sağcılardan bin 91 silah ele geçirildiği, bir önceki yıl ele geçirilen silah sayısının ise 676 olduğu açıklandı.

ALMAN Birinci Televizyon Kanalı ARD’nin haberine göre, Sol Parti Meclis Grubu’nun soru önergesine İçişleri Bakanlığı’nın verdiği cevapta, aşırı sağcıların, 2018’de 235’i şiddet suçu olmak üzere 563 suç işlediği, bu olaylarda bin 91 silah ele geçirildiği bildirildi. Cevapta 2017’de aşırı sağcıların yaklaşık aynı sayıda suça karıştığı ve bu olaylarda 676 silah ele geçirildiği kaydedildi. Suç sayısının aynı kalmasına karşın olaylarda ele geçirilen silah sayısının arttığına işaret edildi. Cevapta ayrıca 2017’den bu yılın eylül ayına kadar 20 mülteci barınma merkezi ile 26 mülteciye silahlı saldırı düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.
Ele geçirilen silahlar arasında tabanca, tüfek, delici ve kesici aletler bulunuyor.

Almanya’da aşırı sağcılar silahlanıyor
NEONAZİ ÇEVRELER SİLAHSIZLANDIRILMALI
İçişleri Bakanı Horst Seehofer, bu artışın alarm verici olduğuna dikkati çekerek, “Aşırı sağ, özgürlükçü toplum için büyük tehlikedir” dedi. Sol Parti Genel Başkan Yardımcısı Martina Renner de aşırı sağcıların kullandığı silahların sayısının artmasının aşırı sağcı terör ihtimalini arttırdığını belirterek, “Militan neonazi çevreler silahsızlandırılmalı” ifadesini kullandı.
Aşırı sağ uzmanı Matthias Quent da rakamların ürkütücü olduğunu belirterek, silahlanan aşırı sağcıların azınlıklara, siyasi rakiplerine ve devletin temsilcilerine saldırı düzenleyebileceği uyarısında bulundu.
Quent, aşırı sağcı çevrelerin toplumu yıldırmayı ve bazı grupları ülkeden göndermeyi hedeflediklerine dikkati çekerek, bazılarının da iç savaş istediğini söyledi.

 

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