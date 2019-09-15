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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA/ Fotoğraflar:dpa
15.09.2019 - 12:50, Son Güncelleme:

Almanya ‘yüzde 25’ini alırız’ dedi, İtalya Ocean Viking’e liman gösterdi

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Almanya ‘yüzde 25’ini alırız’ dedi, İtalya Ocean Viking’e liman gösterdi

Akdeniz’de kurtardığı göçmenlerle denizde bekleyen Ocean Viking gemisinin güvenli liman çağrısına, İtalya’dan yanıt geldi. İtalya’nın Ocean Viking’e güvenli liman olarak Lampedusa’yı önerme kararı, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in de “İtalya açıklarında denizden kurtarılanların yüzde 25’ini alabiliriz” açıklamasının ardından geldi. Fransa’dan da ‘yüzde 25’ini alabiliriz’ açıklamaları yapıldı.

İTALYA, Akdeniz’de kurtardığı göçmenlerle güvenli liman için bekleyişini sürdüren Fransız STK’lar Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü (MSF) ve SOS Akdeniz’in Ocean Viking gemisine Lampedusa’ya yanaşma izni verdi. MSF, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İtalyan makamlarının, güvenli liman için güvertesindeki 82 göçmenle 6 gündür denizde bekleyen Ocean Viking’e güvenli liman olarak Lampedusa Adası’nı önerdiğini açıkladı. Geminin kısa süre içinde adaya yanaşarak, göçmenleri tahliye edeceği belirtildi.
MSF’nin yaptığı bir diğer paylaşımda ise gemideki göçmenlere Lampedusa’ya yanaşma izni alındığının duyurusu yapıldığı anın görüntülerine yer verilirken, göçmenlerin bunu büyük sevinçle karşıladıkları görüldü.

Almanya ‘yüzde 25’ini alırız’ dedi, İtalya Ocean Viking’e liman gösterdiFRANSA VE ALMANYA: YÜZDE 25’İNİ ALABİLİRİZ
İtalya’nın Ocean Viking’i Lampedusa’ya yanaşma izni kararı, Başbakan Giuseppe Conte’nin yeni hükümeti kurmasının ardından Brüksel’de AB yetkilileriyle yaptığı görüşmeler ile Almanya ve Fransa’dan gelen dayanışma mesajları sonrasında geldi.
Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Süddeutsche Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, göç konusunda müzakerelerin hala devam ettiğini belirterek, “Her şey konuşulduğu gibi kalırsa İtalya açıklarında denizden kurtarılanların yüzde 25’ini alabiliriz.” diye konuştu. Gazetenin aynı haberinde, Fransa’nın da İtalya açıklarında kurtarılan göçmenlerin yüzde 25’ini almaya hazır olduğu belirtildi.

Almanya ‘yüzde 25’ini alırız’ dedi, İtalya Ocean Viking’e liman gösterdi

LAMPEDUSULILAR ENAYİ DEĞİL
Lampedusa Belediye Başkanı Salvatore Martello ise İtalyan Adnkronos ajansına yaptığı açıklamada, Ocean Viking’in Lampedusa’ya yönlendirilmesine tepki gösterdi. Martello, “Ocean Viking gemisi, Lampedusa’dansa Sicilya kıyılarına daha yakındı. Neden güvenli liman olarak Lampedusa seçildi? Belki de İçişleri Bakanı, Lampedusalıların enayi olduğunu düşünüyor. Bu işe yaramıyor. Ada bütün sorunların çözümü olamaz. Bakan yanlış adres gösterdi” ifadelerini kullandı.
İtalya’da ağustosta başbakan olma hayaliyle hükümet krizi çıkartıp, yeni kurulan hükümetin dışında kalan Eski İçişleri Bakanı, aşırı sağcı Lig Partisi’nin lideri Matteo Salvini de Ocean Viking’e yanaşma izni verilmesine tepki gösterenler arasında yer aldı.
Salvini, Facebook’tan, “İşte görüyorsunuz, limanları hiçbir sınır olmaksızın açtılar” dedi.

Almanya ‘yüzde 25’ini alırız’ dedi, İtalya Ocean Viking’e liman gösterdi

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