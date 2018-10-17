Almanya Griezmann’ı durduramadı! Löw buhranda…
Fransa karşısında 1-0 öne geçen Almanlar Griezmann'ı durduramadı. Fransız yıldızın 2 golüyle yıkılan Panzerler son 6 maçın sadece 1'ini kazanabildi. Almanya, 2000 yılından bu yana ilk kez üst üste 2 resmi maç kaybetti.
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup’ta Fransa ile Almanya karşı karşıya geldi. Stade de France’ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Fransa, 2-1’lik skorla kazandı.
Almanya, 14. dakikada Toni Kroos’un golüyle 1-0 öne geçti. Fransa, 62. dakikada Antoine Griezmann ile skoru eşitledi. 80. dakikada bu kez Fransa penaltı kazandı. Griezmann, ikinci kez sahne alarak Fransa’yı galibiyete taşıdı.
Bu sonucun ardından Fransa, 3 maçta 7 puanla grubun zirvesine oturdu. Son 6 maçının sadece 1’ini kazanabilen Almanya ise 3 maçta 1 puanla son sırada kaldı. Grubun diğer takımı Hollanda 3 puanla ikinci sırada.
Her iki takım da gruptaki son maçlarını Hollanda’ya karşı oynayacaklar.
Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw, Fransa'ya 2-1 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Son 6 resmi maçın yalnızca 1'ini kazanabilen Almanya'nın hocası, flaş röportajda çok kısa bir yorum yaptı. İşte Löw'ün sözleri:
"Sonuçtan ötürü hayal kırıklığı yaşıyorum. 2-1 bitmemeliydi. Diğer yanda, dünya şampiyonu ile denk bir maç oynadık. Oynadığımız iyi oyunun karşılığı bu skor değildi."
"DAHA FAZLA DEĞİŞİM İÇİN..."
"Hollanda'ya 3-0 kaybettikten sonra bugün bazı şeyleri değiştirdik. Buraya gelirken bazı radikal değişiklikler yapmıştık. Şimdi, daha fazla değişim için daha çok cesaretim var."
"DAHA ZEKİ VE SOĞUKKANLI OLMALIYIZ"
"Penaltı pozisyonu, hiç adil değildi. Hummels, Matuidi'ye değmedi bile. Matuidi kendini yere bırakıyor. Fakat, yine de takımımın oyunundan mutluyum. Tek problemimiz, pozisyonları bitirememekti. Biraz daha zeki ve soğukkanlı olmalıyız."
UEFA Uluslar Ligi’nde günün tüm sonuçları şöyle:
B Ligi Grup 1
Ukrayna 1-0 Çek Cumhuriyeti
B Ligi Grup 4
İrlanda 0-1 Galler
C Ligi Grup 3
Norveç 1-0 Bulgaristan
Slovenya 1-1 Güney Kıbrıs
D Ligi Grup 1
Kazakistan 4-0 Andorra
Letonya 0-3 Gürcistan
D Ligi Grup 4
Ermenistan 4-0 Makedonya
Cebelitarık 2-1 Liechensteien
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