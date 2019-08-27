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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: dpa
27.08.2019 - 12:20, Son Güncelleme:

Almanya 6 ayda 43,5 milyar Euro bütçe fazlası verdi

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Almanya 6 ayda 43,5 milyar Euro bütçe fazlası verdi

Federal İstatistik Ofisi’nin verilerine göre Almanya’da kamu gelirleri, yılın ilk yarısında 45,3 milyar Euro fazla verdi. Bu oran, aynı zamanda Gayrisafi Yurtiçi Hasılanın (GSYH) yüzde 2,7’si demek.

ALMANYA’da federal devlet, eyaletler ve belediyeleri kapsayan kamu gelirleri ilk altı ayda 791,8 milyar Euro, giderleri ise 746,5 milyar Euro olarak kaydedildi. Böylece bütçe fazlası yılın ilk yarısında 45,3 milyar Euro olarak gerçekleşti. Federal İstatistik Ofisi’nin (Destatis) verilerine göre ilk altı ayda edilen 45.3 milyar Euro kamu geliri, aynı zamanda Gayrisafi Yurtiçi Hasılanın (GSYH) yüzde 2,7’sini oluşturdu.

Almanya 6 ayda 43,5 milyar Euro bütçe fazlası verdi

415,4 MİLYAR EURO VERGİ GELİRİ
Kamu gelirleri, 2019’da bir önceki yıla göre yüzde 3,2 artarak 791,8 milyar Euro, giderleri yüzde 4,3 artışla 746,5 milyar Euro olarak kaydedildi. Kamu gelirlerinin 415,4 milyar Euro’su vergi gelirlerinden oluşurken bu kategorideki gelirler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 artış gösterdi.

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