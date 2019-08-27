Almanya 6 ayda 43,5 milyar Euro bütçe fazlası verdi
Federal İstatistik Ofisi’nin verilerine göre Almanya’da kamu gelirleri, yılın ilk yarısında 45,3 milyar Euro fazla verdi. Bu oran, aynı zamanda Gayrisafi Yurtiçi Hasılanın (GSYH) yüzde 2,7’si demek.
ALMANYA’da federal devlet, eyaletler ve belediyeleri kapsayan kamu gelirleri ilk altı ayda 791,8 milyar Euro, giderleri ise 746,5 milyar Euro olarak kaydedildi. Böylece bütçe fazlası yılın ilk yarısında 45,3 milyar Euro olarak gerçekleşti. Federal İstatistik Ofisi’nin (Destatis) verilerine göre ilk altı ayda edilen 45.3 milyar Euro kamu geliri, aynı zamanda Gayrisafi Yurtiçi Hasılanın (GSYH) yüzde 2,7’sini oluşturdu.
415,4 MİLYAR EURO VERGİ GELİRİ
Kamu gelirleri, 2019’da bir önceki yıla göre yüzde 3,2 artarak 791,8 milyar Euro, giderleri yüzde 4,3 artışla 746,5 milyar Euro olarak kaydedildi. Kamu gelirlerinin 415,4 milyar Euro’su vergi gelirlerinden oluşurken bu kategorideki gelirler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 artış gösterdi.
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