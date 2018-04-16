Almanlarla görüşüyoruz mutlaka sonuç alacağız
AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, 2019 yılındaki seçim çalışmaları kapsamında Almanya’nın Bremen kentine geldi. Bremen’de iki gün geçiren Balta, dernekleri ziyaret edip çeşitli etkinliklere katıldı.
UETD Bremen Bölge Başkanı Burak Çaylı tarafından Vatanspor kulübünde toplantı düzenlendi. Burada Avrupalı Türklerle hitap eden Balta, yaptıkları ve yapacakları çalışmalarla ilgili bilgi verdi. 2019’da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin Türkiye açısından çok önemli olduğuna belirten Balta, çalışmalara başladıklarını, Avrupalı Türklerden de destek beklediklerini söyledi. Almanya’daki cami saldırılarına da değinen Muhammet Balta, “Camilere yönelik ırkçı saldırıların durdurulması, saldırganların yakalanması için en üst düzeyde görüşmeler yapıyoruz. Mutlaka sonuç alacağız. Ancak Almanya’da yaşayan sizler de birlikte hareket etmeli güçlerinizi birleştirmeli ve yetkili makamlara şikayetlerinizi bildirmelisiniz. Tüm sivil toplum kuruluşları bir araya gelirse ve yetkili makamlara birlikle giderlerle bu saldırıların önüne geçilir” dedi.
‘UYUMA DEĞİL, ASİMİLASYONA KARŞIYIZ’
Avrupa’da yaşayan Türklerin yaşadıkları ülkelere uyum sağlamaları gerektiğine dikkat çeken Balta, “Biz uyuma değil asimilasyona karşıyız. Burada yaşayan vatandaşlarımız yaşadıkları ülkeye uyum sağlamalı. Vatandaşlarımız başta yerel yönetimler olmak üzere her alanda varlık göstermeli. Bu sizlerin hayatını daha da kolaylaştıracaktır” diye konuştu.
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