‘Sadece imajına değil, ekonomiyi de zarar verir’
Almanya’da ekonomi çevreleri pazar günü doğu eyaletleri Brandenburg ve Saksonya’da yapılacak seçimlerde aşırı sağ parti AfD’nin sandıktan güçlü çıkmasından endişe ediyor. Alman Sanayiciler Birliği Başkanı Dieter Kempf, “Bunun sadece ülke imajına değil, ekonomisine zararı büyük olur” diye uyarıyor.
SİYASET ve ekonominin Doğu’yu ihmal etmesini eleştiren BDİ Başkanı Kempf, altyapının iyileştirilmesi için kolların sıvanması gerektiğini belirtti. Kempf “Biz Doğu Almanya’da insanlara fazla kulak asmadık. Doğu’da bölgesel farklılıklar çok büyük. Bazı yerlerde düzenli bir kaçış var. Doğu’da özellikle altyapıyı düzeltmek için ortak çaba gerekiyor. Siyaset ve ekonomiye büyük görev düşüyor. Altyapı deyince akla sadece yol yapımı geliyor. Oysa, altyapıya internet ağı, köy kahvesi, fırını ve doktoru giriyor” dedi.
GENÇLER KAÇIYOR
Gençlerin ve uzmanların Doğu’dan Batı’ya göç ettiğine işaret eden BDİ Başkanı Kempf, duvarın yıkılmasının üzerinden 30 yıl geçmesine rağmen Batı’yla Doğu Almanya ekonomisinin arasında büyük fark var. Doğu eyaletlerinde aşırı siyasi grupların güçlenmesine karşı uyaran Başkan Kempf, “Ben Brandenburg ve Saksonya eyalet seçimlerinde özellikle aşırı sağın güçlü çıkmasından endişe duyuyorum. Almanya’nın dış ticareti açısından tehlikeli bir durum olur bu” dedi.
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