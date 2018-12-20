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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Deutsche Welle Türkçe / Fotoğraf: Getty Images
20.12.2018 - 13:16, Son Güncelleme:

Alman Polis Sendikası: Gizli radikalleşme var

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Alman Polis Sendikası: Gizli radikalleşme var

Frankfurt Emniyet Teşkilatı bünyesinde aşırı sağcı bir hücrenin varlığı şüphesiyle başlatılan soruşturma devam ederken, Alman Polis Sendikası Başkanı teşkilat bünyesinde aşırı sağcı oluşumların bulunduğunu belirtti.

ALMAN Polis Sendikası (GdP) emniyet birimlerinde aşırı sağcıların da olduğunu doğruladı. Sendika Başkanı Oliver Malchow, Passauer Neue Presse gazetesine yaptığı açıklamada “Bünyemizde bazı aklı karışmış insanların bulunduğunu hesaba katmak zorundayız” dedi. Malchow, anayasaya sadakat yemini etmiş olan binlerce polis arasında ‘yüksek sayıda gizlice radikalleşmiş’ olanların da bulunduğunu bildiğini ve bu kişilerin tespit edilip polislikten ihraç edilmesi gerektiğini belirtti.
Malchow, Frankfurt’taki aşırı sağcı örgütlenmeyle ilgili soruşturmadan çıkacak sonucu beklemek gerektiğini söyledi. Malchow, “Soruşturmada iddialar doğrulanırsa bu olayı ‘skandal’ olarak nitelendirmek bile hafif kaçar” dedi.

SAVCILIK SORUŞTURUYOR
Alman polis teşkilatında aşırı sağcı fikirleri ya da herhangi bir şekilde aşırı sağcı gruplaşmaları teşvik edecek şartların söz konusu olmadığını ifade eden Malchow, polis eğitiminde daha dikkatli olmak ve eğitim metotlarını düzeltmek gerekebileceğini sözlerine ekledi.
Frankfurt polis teşkilatında görevli beş polisin bir haberleşme servisi üzerinden birbirlerine tahkir edici ve yabancı düşmanı resim, video ve metinler gönderdikleri ortaya çıkarılmıştı. Büyütülen soruşturma sonrasında geçici olarak görevden alınan polislerin sayısının altı olduğu açıklandı. Yetkili savcılık halkı kışkırtma ve anayasa düşmanı oluşumların sembollerini kullanma suçlarından soruşturma açıldığını doğruladı. Polis memurları hakkındaki suçlamalar Hessen Eyalet Parlamentosu İçişleri Komisyonunda görüşülecek.

 

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