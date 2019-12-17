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Avrupa
AA / Fotoğraf: dpa
17.12.2019 - 17:24, Son Güncelleme:

‘Alman’ otobüs şoförü görevden alındı

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‘Alman’ otobüs şoförü görevden alındı

Almanya’nın Dresden kentinde görev yaptığı belediye otobüsünün kapısına eski Alman yazı karakteriyle, “Bu otobüsü bir Alman şoför kullanıyor” yazan şoförün işine son verildiği bildirildi.

DRESDEN Trafik İşletmesi Sözcüsü Alman MDR kanalına yaptığı açıklamada, söz konusu şoförün tutumunun rahatsız edici bulunduğu, bu nedenle görevden alındığını ifade edildi. Peter Dörffel adlı yolcunun yazıyı fotoğraflayıp sosyal medya hesabından paylaşmasından sonra ortaya çıkan durumun ardından şoföre sosyal medyada ırkçılık yaptığı gerekçesiyle tepki yağdı. Dörffel, yazıyı görünce çok şaşırdığını ancak bu tür tutumların artık son yıllarda kanıksandığını düşündüğünü belirtti.
Taşeron firma üzerinden çalıştığı öğrenilen şoförün yazısında Almanca imla hatası bulunduğu da görüldü.

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