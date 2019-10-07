Alman milli futbolcu Eintracht Frankfurt altyapısının başında

Andreas Möller Eintracht Frankfurt Genç Yetenek Merkezi‘nin (Nachwuchsleistungszentrum NLZ) yönetimine Eintracht Frankfurt Başkanlığı ile Eintracht Frankfurt Futbol Şirketi Yönetim Kurulu tarafından oy birliği ile getirildi. Frankfurtlu milli futbolcunun 30 Haziran 2022 tarihine kadar görevde kalacağı belirtildi. Möller bir önceki görevinde 2015 – 2017 tarihleri arasında Macaristan Teknik Direktörü Bernd Stock‘un yardımcısı olarak çalışırken U17 ile U19 takımlarından sorumluluğunu üstlenmiş, Macaristan‘da alt yapı sorununa çözüm aramıştı. Yeni görevinin kendisini çok sevindirdiğini kaydeden Andreas Möller, „Eintracht Frankfurt, son yıllarda her her branşında büyük gelişme kaydetti. Ben de profesyonel ve alt yapı konularında önemli tercübeler edindim. Bunu Riederwald tesislerinde kullanmak istiyorum. Özellikle yeteneklerin bireysel gelişmesine katkıda bulunmak istiyorum“ açıklamasını yaptı.





Bobic: Gelecek için bir sinyal

Eintracht Frankfurt‘un Yönetim Kurulu Üyesi Fredi Bobic de "Son zamanlarda kulüp ile birlikte altyapının yeniden şekillenmesi konusunda çalıştık. Andreas Möller gibi yalnızca Almanya‘nın en başarılı futbolcularından birini değil, aynı zamanda Alman futbol altyapısında bireysel oyuncu sınıfına ve tempolu futbola yeni bir vurgu yapan, kendini kanıtlamış bir uzmanı kazandık. Eintracht Frankfurt'ta genç futbolda gelecekte hangi unsurlara özellikle dikkat etmek istediğimize dair net bir sinyal vermek istiyoruz. Alman Futbol Federasyonu kendisiyle boşuna altyapı konusunda görüşmemişti. Bu görevlendirme Eintracht Frankfurt‘a iyi gelecek. Futbol öğretmenliği lisansına sahip olan Andy, çok azimli ve son yıllarda çok sayıda aşamadan geçerek gelişme kaydetti. Tüm bu nedenlerden dolayı, diğer adaylarla görüştükten sonra onu seçtik“ dedi.

Fischer: Daha fazla üst yetenek istiyoruz

Eintracht Frankfurt Başkanı Peter Fischer de açıklamasında„Futbol AG'nin başındakilerle, Genç Yetenek Merkezi‘nde yeniden yapılanması gerektiği konusunda hemfikiriz. Her şeyden önce, Eintracht Frankfurt‘a bölgeden daha fazla üst yetenek kazanmak istiyorum. Andreas Möller bireysel sınıf ve tempo açısından Almanya'nın en başarılı hücum oyuncularından biridir. Bunlar, genç futbolcularımızdan görmek istediğimiz, giderek daha fazla ihtiyaç duyduğumuz kalite özellikleridir. O bu kavramlarla göreve başlıyor. Yeniden yapılandırılmış bir ekibe yer verecek ve bu da gelecekte kesinlikle daha da güçlenecek" ifadesine yer verdi

Andreas Möller kimdir

Eintracht Franktfurt‘ta genç yetenek olarak eğitim alan Andreas Möller, 1985 yılında A Genç Takımı ile Almanya Şampiyonu oldu. Bundesliga‘da Eintracht Frankfurt forması ile 136 karşılaşmada yer alan Möller, 41 gol attı. Möller daha sonra Borussia Dortmund, Juventus Turin ile Schalke 04 futbolcusu oldu. Almanya Milli Takımı‘nda 85 kez oynadı. Almanya ile Dünya Şampiyonu (1990), Avrupa Şampiyonu (1996) oldu. Kulüplerle Şampiyonlar Ligi (1987), UEFA Kupa Şampiyonu (1993), iki kez Almanya Şampiyonu ve üz kez de Almanya Kupası Şampiyonu oldu. Son yıllarda Diego Simone, Ottmar Hitzfeld ve Ralf Rangnick gibi önemli antrenörlerle çalıştı.