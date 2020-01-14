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Avrupa
İsmail Er
Haber Giriş: 14.01.2020 - 15:19,Son Güncelleme:/

Alman kaleciye 4 talip var

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Alman kaleciye 4 talip var

Alman Ümit Milli Takım kalecisi Timon Wellenreuther'in Türkiye'de 4 önemli kulübün talip olması dikkat çekti.

Beşiktaş scout ekiplerinin uzun süredir takip ettiği ve bu sezon Hollanda liginin ilk yarısının en başarılı kalecisi seçilen Timon Wellenreuther için Beşiktaş'tan sonra Başakşehirspor, Antalyaspor, Denizlispor teklifte bulundu Hollanda liginin en başarılı file bekçisi olarak anılan Timon Wellenreuther'in sezon sonunda sözleşmesi sona ereceği için ligin ikinci yarısı için bir miktar kiralama bedeli verilmesi konusunda teklifte bulunacaklarını belirten Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları bu oyuncuya İngiltere'den de teklif geldiğini haber aldıklarını fakat bir an önce kadrolarına katmak istediklerini vurguladı.

EMİR UMİT TAKİPTE
Bu arada Kosova Ümit Milli takımının stoperi 1.87 boyundaki Emir Umit için devreye girdiklerini belirten yönetici Erdal Torunoğullları genç oyuncuyu transfer etmek için görüşmelerin sürdüğünü vurguladı.

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