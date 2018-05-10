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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
10.05.2018 - 12:44, Son Güncelleme:

Alman bakan, Türk kadın gazeteciye övgüler yağdırdı

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Alman bakan, Türk kadın gazeteciye övgüler yağdırdı

Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu ile orta çalışmalar yürüten Avrupa Hareketi adlı kuruluş, Yılın Avrupalı Kadın Ödülü’ne bu yıl Düzen Tekkal’ı layık gördü. Tekkal'a ödül Avrupa Parlamentosu’nun Berlin temsilciliğinde düzenlenen törenle Federal Gıda ve Tarım Bakanı Julia Klöckner verdi.

ÖDÜL törenindeki konuşmasına, “İnsan hakları savunucusu, cesaretli gazeteci ve arkadaşım Düzen seni kutluyorum” sözleriyle başlayan Gıda ve Tarım Bakanı Klöckner, şunları söyledi:

“Senin siyasi çalışmalarını ve gazeteciliğini önemsiyorum. Birlikte politik çalışmalar yaptık ve mücadeleler verdik. Hem kazandığımız oldu hem de kaybettiğimiz. Ama çok şey öğrendik. Sen çok iyi analizler yapıyorsun. Toplumda çeşitliliği, özgürlüğü ve demokrasiyi seviyorsun. Irak'ta DEAŞ baskısı altında kalanlara yardım etmek için oralara kadar gitti. Saldırıya uğrayan, hapsedilen, cinsel saldırı mağduru kadınlara yardım etti. Onurlarını kaybettiğini düşünen kadınlara 'Hayır siz onurlarınızı kaybetmediniz. Sizin onurunuzu kimse sizden alamaz' diyerek onları cesaretlendirdi.”

Alman bakan, Türk kadın gazeteciye övgüler yağdırdı

‘KADINLARA İYİ BİR ÖRNEK’
“Düzen olaylara gözünü kapatan biri değil. Gerçekçi bir insan. Irkçılara yönelik tutum alıyor. Demokrasiyi ve dini özgürlükleri savunuyor. Yaptığı çalışmalarla bize ayna tuttu. Nasyonalizm ile vatanseverlik arasındaki farkı çok iyi ortaya koyuyor. Tekkal'ın ödül için seçilmesi çok akıllıca ve doğru bir karar. Tekkal'ın aldığı ödül Almanya’daki tüm kadınlar ve genç kızlar için iyi bir örnek olacaktır. Tekkal başarının simgesidir.”

Alman bakan, Türk kadın gazeteciye övgüler yağdırdı

‘ARALARINDA FARK YOK’
Ödüle layık görüldüğü için çok sevindiğini ve heyecanlandığını söyleyen Düzen Tekkal, “Biz 11 kardeşiz. Babam kızlarının eğitimine çok önem verdi. Annem ve babam bize hep destek oldu. Bir kız kardeşim Bundesliga’da futbol oynadı. Şimdi ise mülteci ve Alman kızlarına futbol eğitimi veriyor. Annem okuma yazma bilmez ama bizi hep iyi bir iş sahibi olmamız için motive ederdi. Ben kendime babamın annesini örnek aldım. O cesur ve mücadeleci bir kadındı. Irak’ta sadece Ezidi kadınlar değil, diğer inançlara mensup kadınlar, Hıristiyan ve Müslüman kadınlar da terör örgütü DEAŞ’ın zulmünü yaşadı. DEAŞ gibi İslami örgütler ile ırkçılar arasında bir fark yok. Onlar ikiz kardeşler” dedi.

IRAK’TA KADINLARA YARDIM ETTİ
Almanya’nın Hannover kentinde doğan ve uzun yıllar gazetecilik yapan Düzen Tekkal, daha sonra Başbakan Angela Merkel'in liderliğini yaptığı CDU içinde politikaya atıldı. Rheinland Pfalz Eyalet seçimlerinde CDU’nun başbakan adayı Julia Klönckner’in gölge kabinesinde yer aldı. Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ta Ezidi kadınlara yönelik saldırıları sonrası bu ülkeye giderek kadınlara yardım etti. Bölge halkının yaşadıkları zulmün belgeselini çekti.

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